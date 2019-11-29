مؤسسات الإمارات ترسم لوحة انتماء بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الاحتفال الخاص الذي نظمته مطارات دبي بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

حضر الاحتفال، الذي نظمه فريق «هويتي»، والذي يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين لمطارات دبي، عدد من كبار المسؤولين وحشد من كبار الضباط العسكريين وموظفي مطار دبي الدولي. وشمل الاحتفال قيام سمو الشيخ أحمد بن سعيد راعي الحفل بزيارة السوق الوطني الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون في دبي، والذي يشمل بعض المنتجات التراثية، والمعرض الفني الذي تنظمه شرطة دبي والذي شمل صوراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وألقى جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، كلمة أكد فيها أهمية هذه المناسبة التي تجسد ولادة أعظم وحدة اتحادية شهدها التاريخ الحديث. وقال: استطاعت دولة الإمارات بفضل هذه الوحدة التي مضى عليها 48 عاماً فقط، وهي فترة زمنية قصيرة جداً في عمر الأمم والشعوب، بناء دولة يتحدث عنها العالم من حيث حجم الإنجازات التي حققتها في ميادين الاقتصاد والثقافة والاجتماع والرياضة وغيرها من المجالات، ما جعلها وجهة عالمية للباحثين عن مستقبل أفضل، والعيش بسلام في ظل حالة غير مسبوقة في تاريخ الشعوب، أيضاً في مجال التسامح الذي يخيم على حياة أكثر من 200 جنسية وثقافة تعيش على أرضها المعطاءة.

وأضاف الحاي: بورك للإمارات هذا المجد الذي حققته بفضل رؤية المغفور له المؤسس والباني الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وبورك للإمارات التي مَنّ الله عليها بقيادة حكيمة ذات رؤية ثاقبة منذ تباشير الولادة في عام 1971 وحتى يومنا هذا، وهنيئاً لأبناء الإمارات ولكل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة التي توفر للجميع العيش الكريم بدون تفرقة بين دين أو جنس أو لون.

واختتم الحاي كلمته قائلاً: أتقدم إلى قيادتنا الرشيدة بأسمى آيات الشكر والعرفان على رؤيتها الخلاقة وعلى ما قدمته من جهد وإخلاص في العمل من أجل وضع الإمارات في المكان الذي يليق بها بين الأمم، وأيضاً على ما قدمته قيادتنا الرشيدة من رعاية وحب لأبناء شعبها لكي يعيش بكرامة وعزة تليق بشعب معطاء لا يرضى إلا بالمركز الأول.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ثم فقرة تراثية قدم خلالها مجموعة أطفال من هيئة الإحسان الخيرية رقصة تراثية، ثم تبع ذلك كلمة ألقاها أحد موظفي مطارات دبي الذي قضى أكثر من 22 عاماً من حياته في الإمارات، تحدث فيها عن تجربته وكيف عاش في الإمارات كواحد من أبنائها في ظل حالة التسامح التي يتفيأ بظلها أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات.

من جانبه، قال الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية: إننا نحرص على الاحتفال باليوم الوطني 48 للدولة لما يمثله من ذكرى طيبة لاتحاد إمارات الخير والتسامح.

كما احتفلت مجموعة الإمارات باليوم الوطني الـ48، حيث اجتمع موظفون من مختلف الأقسام للاستمتاع بنشاطات متنوعة في مقرها الرئيس. ودشّن الاحتفالات رسمياً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي قام بقطع قالب حلوى ضخم على شكل علم الدولة. واستمتع موظفو مجموعة الإمارات بفعاليات شملت بيتاً تراثياً وسوقاً شعبية قدّمت مأكولات إماراتية، وركناً لنقش الحناء والتقاط صور في الأزياء التقليدية. واستمتع الأطفال الذين حضروا برفقة أهلهم من الموظفين باللعب في منطقة مخصصة لهم وشاهدوا عروضاً حيّة لفرق فلكرورية إماراتية.

واجتمع موظفو الدائرة الهندسية في مجموعة الإمارات أمام الطائرة التي تحمل ملصق عام التسامح، الذي يصوّر أشخاصاً من جنسيات وخلفيات ثقافية متعددة.