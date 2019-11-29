برنامج فعاليات في سوق دبي الحرة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت سوق دبي الحرة باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 من خلال برنامج من الفعاليات التي نفذتها جميع أقسام المؤسسة، وتمتع بها جميع العاملين في المؤسسة من مواطنين ووافدين، وذلك في المقر الرئيس للسوق في أم الرمول. بدا الاحتفال رسمياً بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة.

وأقامت السوق بعد ذلك معرضاً فنياً إماراتياً في البهو الأرضي لمقر السوق الرئيس، وأبرزت أعمال المعرض التاريخ والتقاليد الإماراتية الغنية، بما في ذلك فنون الخط والحنة وصناعة اللُعب وطلاء الفخار والطبخ المباشر لأشهر المأكولات الإماراتية، وجرى بعد ذلك قطع كعكة الاحتفال.

وقال ماكلوكلين: إن هذا اليوم المميز في الإمارات يبرز الوحدة والقوة وثقافة البلد الغنية، ومشاركتنا السنوية باحتفالات اليوم الوطني للدولة تؤكد التزامنا بالدعم الدائم لرؤية وخطط الإمارات، وتعزيز روح الزمالة بين جميع العاملين في السوق من مواطنين ووافدين.

وأطلقت سوق دبي الحرة عرض خصومات 20% على مجموعة واسعة من السلع يومي 28 و29 نوفمبر في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وسرى عرض التخفيضات على العطور ومستحضرات التجميل وساعات اليد والمجوهرات الثمينة والتقليدية، وحقائب اليد، وحقائب الأمتعة، والنظارات الشمسية، والأزياء، والسكاكر.