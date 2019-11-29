اتصالات: شبكة الـ 5G محرك رئيسي للتحول الرقمي

المصدر: دبي - وام

أكدت «اتصالات» أن شبكة الجيل الخامس 5G هي المحرك الرئيسي للتحول الرقمي وتوفير إمكانيات جديدة من شأنها المساهمة إيجابياً في دعم وتمكين جميع القطاعات، لاسيما الصناعية والترفيهية والخدمات العامة وبالشكل الذي يضيف أدواراً جديدة لشركات الاتصالات وتمكينها من تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات والحلول المستقبلية بكل سهولة ويُسر.

جاء ذلك خلال مشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين في «اتصالات» في مؤتمر الاتحاد الدولي لشبكات الهاتف المتحرك GSMA الذي عقد بدبي على مدى يومين بمشاركة قادة وممثلين عن القطاعين العام والخاص اجتمعوا لمناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها لتكنولوجيا الهاتف المتحرك المساهمة في تغيير الواقع الحالي وخلق مستقبل أفضل للأفراد والشركات على حد سواء.