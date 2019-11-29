الإمارات الأولى إقليمياً في «رائدات الأعمال»

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تفوقت الإمارات إقليمياً في احتضان رائدات الأعمال في «مؤشر رائدات الأعمال 2019» الصادر حديثاً عن مؤسسة «ماستر كارد»، محتلة المرتبة الأولى، متقدمة مرتبة واحدة عن تصنيفها العالمي السابق 48 في 2018، لتحتل المرتبة 47.

وفي مكون أصول المعرفة، وسبل الحصول على التمويل (2018 إلى 2019) المتفرع عن المؤشر، تقدمت الإمارات 18 درجة من المرتبة 24 في 2018 إلى المرتبة 6 في 2019، بنسبة بلغت 6% في رصيدها إلى 79.2% في 2019 بتفوق ظاهر عن سويسرا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا والدنمارك وإسبانيا والولايات المتحدة.

وتقدمت الإمارات في مكون دعم ظروف تنظيم المشاريع ضمن المؤشر، درجتين من المرتبة 15 إلى المرتبة 13 في 2019 برصيد 71.7% بزيادة 1% عن 2018.

وأظهرت البيانات أيضاً أن الاحترام الاجتماعي لرجال الأعمال يحتل مرتبة متقدمة ضمن المؤشر، وعلى سبيل المثال، تحتل الإمارات مرتبة عالية في «التصور الثقافي لرجال الأعمال»، وخاصة من حيث دعم أصحاب المشاريع الناجحة والاحترام للفردية والإبداع. علاوة على ذلك، فإن نسبة عالية من السكان يرون أن روح المبادرة جيدة في اختيار المهنة (72% مقارنة مع المعدلات العالمية والإقليمية من نحو 63%) بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون مشروعاً تجارياً، فإن الميل إلى تنمية النشاط التجاري قوي.

واتخذ التقرير من خلال حالة دراسية عملية دولة الإمارات من بين 10 دول أخرى نموذجاً للمقارنة، مؤكداً من خلالها أن الدولة مقارنة مع معظم الاقتصادات في الشرق الأوسط وإفريقيا والاقتصادات ذات الدخل المرتفع على مستوى العالم، وأن الدولة تمتلك بشكل مثير للإعجاب تطوراً كبيراً يتمثل في بنية تحتية مادية وتعليمية وتجارية ومالية فائقة التطور تدعم ريادة الأعمال، ومن هذا المنطلق نجد أن الدعم الذي تحظى به رائدات الأعمال قوي جداً، فيما يمثل السوق فرصاً تجارية وفيرة لرائدات الأعمال لاستشرافها والنجاح فيها.