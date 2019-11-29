«فيجن للاستثمار» تستحوذ على علامة الأزياء الإيطالية «روبرتو كافالي»

المصدر: ميلانو - البيان

أعلن حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» في دبي، من خلال شركته الاستثمارية الخاصة «فيجن للاستثمار»، عن شراء مجموعة الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي. وتمت عملية الاستحواذ على العلامة التجارية التي ترجع جذورها إلى مدينة فلورنسا الإيطالية أمس.

وجاءت «فيجن للاستثمار»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، كأفضل مزايد من بين مختلف الشركات والكيانات التي كانت تتنافس للاستحواذ على علامة الأزياء المعروفة عالمياً. وكانت روبرتو كافالي سابقاً تحت سيطرة شركة الملكية الخاصة الإيطالية «كليسيدرا»، وبدأت العلاقة بين روبرتو كافالي ومجموعة «دايكو» بشراكة في عام 2017.

قال حسين سجواني: «نحن متحمسون لمواصلة الإرث المذهل للعلامة التجارية روبرتو كافالي. لدى «دايكو» علاقة طويلة ومثمرة مع روبرتو كافالي، وأعتقد أن العلامة التجارية تتوافق مع رؤيتنا للفخامة. ويسعدني أن أعلن أن الصفقة تمت بشكل سريع وسلس، وأؤكد أننا سنعمل على ضمان الاستقرار في الإدارة».

وأضاف سجواني: «نطمح في دايكو للاستثمار إلى امتلاك علامات تجارية معروفة، وهذا الاستحواذ يشكل خطوة مهمة في استراتيجيتنا».

وبموجب الشراكة، ستقوم روبرتو كافالي بتطوير التصاميم الداخلية للفنادق الفخمة المنضوية تحت علامة «فنادق أيكون»، حيث ستحمل توقيع روبرتو كافالي.

وتأسست مجموعة «دايكو»، الذراع الاستثمارية التي يصل حجمها إلى عدة مليارات من الدولارات والتابعة لحسين سجواني، في عام 1992 ولديها اهتمامات متنوعة في مختلف أنحاء العالم. وتنقسم استثمارات الشركة إلى خمسة مجالات أساسية وهي؛ أسواق رأس المال، والعقارات، والفنادق والمنتجعات، والتصنيع والتموين، لتتضمن الآن قطاع الأزياء الفاخرة.

وفي الوقت الحالي، تسعى مجموعة «دايكو» إلى توسيع انتشارها عبر أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا.