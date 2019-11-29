أسهم أبوظبي تجذب أنظار المؤسسات الأجنبية

المصدر: إعداد - رامي سميح

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واصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية اقتناص الفرص في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية طوال الأشهر الماضية، في ظل تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة، إلى جانب إعلان شركاتها عن أرباح قياسية في الأشهر التسعة الماضية فاقت التوقعات.

72% نمواً في قيمة تداول الاستثمار المؤسسي إلى 57.7 مليار درهم

70.7% زيادة في صافي الاستثمار المؤسسي إلى 2.6 مليار درهم

29.2% نمواً في إجمالي عدد المستثمرين أفراد ومؤسسات إلى 3768 مستثمراً

3409 عدد المستثمرين الأفراد

359 عدد المستثمرين المؤسسات

المستثمرين حسب الجنسيات:

2528 مستثمراً إماراتياً

627 مستثمراً أجنبياً

444 مستثمراً عربياً

169 مستثمراً خليجياً