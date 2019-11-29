أسهم أبوظبي تجذب أنظار المؤسسات الأجنبية

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واصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية اقتناص الفرص في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية طوال الأشهر الماضية، في ظل تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة، إلى جانب إعلان شركاتها عن أرباح قياسية في الأشهر التسعة الماضية فاقت التوقعات.
72% نمواً في قيمة تداول الاستثمار المؤسسي إلى 57.7 مليار درهم
70.7% زيادة في صافي الاستثمار المؤسسي إلى 2.6 مليار درهم
29.2% نمواً في إجمالي عدد المستثمرين أفراد ومؤسسات إلى 3768 مستثمراً
3409 عدد المستثمرين الأفراد
359 عدد المستثمرين المؤسسات
المستثمرين حسب الجنسيات:
2528 مستثمراً إماراتياً
627 مستثمراً أجنبياً
444 مستثمراً عربياً
169 مستثمراً خليجياً