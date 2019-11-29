3.1 مليارات درهم رصيد ذهب المركزي بنهاية أكتوبر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

رفع المصرف المركزي رصيده الذهبي إلى 3 مليارات و105 ملايين درهم، ليحقق أعلى مستوى له منذ عام 2015 وهو عام بدء دخول الذهب في أصول المصرف المركزي.

وكشفت بيانات النشرة الإحصائية التي أصدرها المركزي أمس عن شهر أكتوبر الماضي أن الرصيد التراكمي للذهب الذي يمتلكه المصرف المركزي سجل بنهاية أكتوبر الماضي 3 مليارات و105 ملايين درهم مقارنة بـ 2 مليار و709 ملايين نهاية سبتمبر السابق بزيادة قدرها 396 مليون درهم تعادل نمواً شهرياً نسبته 14.6%.

ويعد الذهب أحد أهم الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية، مُحتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع أصول المصرف المركزي الأخرى خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت الأرصدة والحسابات النقدية لتصل إلى 245 مليار درهم مقارنة 238.5 مليار درهم خلال سبتمبر السابق بزيادة قيمتها 6.5 مليارات درهم ونمو نسبته 2.7%.

وأكدت النشرة استقرار عدد موظفي البنوك للشهر الثالث على التوالي دون تغيير وذلك عند 35 ألفاً و518 موظفاً.