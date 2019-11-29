فلاي دبي توقّع اتفاقية مع «سمارت وينغز» لاستئجار 4 طائرات بوينغ 737-800

المصدر: دبي - البيان

وقّعت فلاي دبي اتفاقية مع شركة سمارت وينغز لاستئجار 4 طائرات بوينغ 800-737 للعمل خلال الفترة من 14 ديسمبر وحتى 25 يناير 2020. وتشمل الاتفاقية الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين، وستشكل إضافة للسعة المقعدية للناقلة التي تضم أسطولاً يتألف من 40 طائرة من طراز بوينغ 800-737 خاصة خلال فترات الذروة والعطلات المقبلة.

ويأتي استئجار هذه الطائرات من الشركة التشيكية بالنظر إلى استمرار تعليق العمل بـ 14 طائرة للناقلة من طراز بوينغ 737 ماكس منذ مارس 2019.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: هناك تأثير كبير لاستمرار تعليق العمل بطائرات ماكس على عملياتنا مع خفض نحو 30% من جدول رحلاتنا. ونبذل جهوداً كبيرة للحد من تأثير ذلك على مسافرينا. وستعطي هذه الطائرات الأربع الإضافية المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر خلال موسم العطلات. وأضاف: نحن سعداء بإنجاز هذه الاتفاقية مع سمارت وينغز، وهي الشركة المعتمدة من إياتا من حيث نظام السلامة الجوية «إيوسا» وامتلاكها سجلاً ناجحاً في مثل هذه الاتفاقيات.

ومن جهته قال رومان فيك الرئيس التنفيذي لشركة سمارت وينغز: سعداء في سمارت وينغز بشراكة الأعمال الجديدة مع فلاي دبي، والتي نقدرها كثيراً. هذا التعاون من خلال هذه الاتفاقية يعد أحد الطرق لتحقيق الاستخدام الفاعل لطائراتنا خلال موسم الشتاء، حيث يتراجع الطلب على السفر في أوروبا. ونحن واثقون أن هذه الاتفاقية ستعزز من تعاون الناقلتين في المستقبل. وستكون هذه الطائرات مجهزة بمقاعد الدرجة الاقتصادية فقط، وسيتم تشغيلها على وجهات معينة ضمن شبكة فلاي دبي، وتشمل البحرين وكولمبو وفيصل أباد وكراتشي ومسقط ومولتان وبراغ وسيالكوت.

وأعلنت الناقلة أنه سيتم إشعار مسافري فلاي دبي إذا قاموا بالحجز للسفر على رحلات يتم تشغيلها من قبل سمارت وينغز قبل تاريخ السفر.