المصدر: دبي - بشار باغ

أكد ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا، ثقته بأن إكسبو 2020 دبي سيحقق نجاحاً باهراً، مشيراً إلى أن الحدث يكتسب أهمية خاصة ليس لدبي والإمارات فحسب، بل للمنطقة كلها، حيث ستقدم الدول أفضل ما لديها للعالم.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش زيارة أجراها أمس لمضمار ميدان العالمي بحضور سعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان، قال بيترز: قمت بزيارة موقع إكسبو 2020 وجناح نيوزيلندا، وبالنيابة عن دافعي الضرائب النيوزيلنديين فقد أسعدنا التقدم المحقق، حيث تسير أعمال الإنشاءات في جناح نيوزيلندا بشكل أسرع من الجدول الزمني المحدد، ونتوقع أن نكون من أوائل الأجنحة المكتملة.

ولفت إلى أن زيارته إلى الدولة تهدف إلى تعزيز نمو العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنها تشكل أيضاً رسالة شكر للتعاون الذي قدمته الدولة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالأحداث الإرهابية المأساوية التي شهدتها مدينة كرايستشيرش في مارس 2019، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي قدمت يد العون والمساعدة، وأشار إلى أن بلاده تتطلع لتوسيع التعاون مع الدولة في عدة مجالات، من ضمنها التبادل التجاري والطاقة.

وأشار بيترز إلى أن الإمارات تتبنى رؤية متكاملة قائمة على تحول الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط، مشيراً إلى استعداد نيوزيلندا للتعاون مع الدولة فيما يتعلق بالابتكارات الخاصة بقطاع الطاقة والتحولات التي يشهدها على المستوى العالمي.

وأوضح أهمية التعاون مع الإمارات فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والاستدامة. وأشاد بيترز بطيران الإمارات التي تسيّر 21 رحلة أسبوعياً إلى نيوزيلندا، وأكد أن نيوزيلندا تواصل العمل مع الناقلة الوطنية بشكل وثيق لتعزيز التعاون الذي قد يتوسع على النطاق العالمي في المستقبل.

ريادة عالمية لميدان

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا أن ميدان يحتل مكانة رائدة عالمياً بوصفه مجمعاً متكاملاً لسباق الخيول، مشيراً إلى أن دبي تحتضن وتنظم العديد من الفعاليات العالمية من ضمنها سباق دبي العالمي للخيل و«سباعيات دبي للرغبي»، بالإضافة إلى الحدث الأضخم عالمياً، ألا وهو إكسبو 2020، وأكد أن زيارته إلى مضمار ميدان تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجال سباقات الخيول.