أحمد بن سعيد يشهد اجتماعاً لـ«دبي للسياحة» مع «هيلتون» العالمية

المصدر: دبي - البيان

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» مؤخراً اجتماعاً مع شركة «هيلتون» العالمية القابضة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. شهد الاجتماع هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة، وكريستوفر جي ناسيتا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«هيلتون»، وسيمون فينسنت، رئيس هيلتون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورودي جاغرسباتشر، الرئيس الإقليمي لـ«هيلتون» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وجاء الاجتماع في إطار اللقاءات المتواصلة التي تعقدها الدائرة مع شركائها الرئيسيين في قطاع السياحة، لإطلاعهم على أبرز التطوّرات التي يشهدها القطاع، وكذلك تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب الاستفادة من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف «استراتيجية السياحة 2022- 2025». وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الدور المهم والرئيسي لقطاع الضيافة، إلى جانب الدعم الذي يقدّمه الشركاء العالميون مثل «هيلتون» للإسهام في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة وتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح المدينة العالمية الأولى المفضلة للزيارة، وذلك بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكّدت الدائرة ضرورة تحفيز الشركاء على العمل بما يتوافق مع الجهود المبذولة ضمن هذا الإطار، وأيضاً الاستفادة من مختلف المبادرات التي تطلقها لضمان نجاح «استراتيجية السياحة»، وكذلك استضافة «إكسبو»، كما استعرضت أحدث الوجهات والمعالم السياحية في الإمارة.