عمليات البيع تضغط على الأسواق قبيل عطلة اليوم الوطني

المصدر: دبي- عمرو عادل

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، مع تعرض غالبية الأسهم القيادية لعمليات بيع لجني أرباح، وذلك قبل عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني، التي ستبدأ الأحد وتمتد 3 أيام.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.22% متراجعاً دون مستوى 2700 نقطة ليغلق عند 2678.70 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقارات، فيما واصل سوق أبوظبي هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، منخفضاً بنسبة 0.25% عند 5030.76 نقطة مع انخفاض غالبية المؤشرات القطاعية.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 391 ملايين درهم موزعة بواقع 215 مليوناً في دبي و176مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 175.5 مليون سهم، منها 147.5 مليوناً في دبي، و28 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 4111 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط قطاع البنوك بنسبة 1.71% مع انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.5%، «دبي الإسلامي» 1.12%، في مقابل ارتفاع «المصرف الخليجي التجاري» بنسبة 2.66%، و«جي أف أتش» بنسبة 2.66%.

كما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.5% مع تراجع سهم «العربية للطيران» 3.33% و«أرامكس» 1.84% و«الخليج للملاحة» 1.1%.

وتراجع قطاع السلع بنسبة 1.61% مع هبوط سهم «دي إكس بي» 1.91%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.76% مع انخفاض «إعمار العقارية» بنسبة 0.48%، و«إعمار للتطوير» 1.91%.

وتصدر قائمة الارتفاعات قطاع الاستثمار بنسبة 0.6% مع ارتفاع سهم سوق دبي المالي بنسبة 4.8%.

وهيمن سهم «جي إف إتش» على النشاط في سوق دبي بنحو 47.56 مليون درهم تزامناً مع سعي المجموعة لتنفيذ استحواذات جديدة خلال الأشهر المقبلة، بقيمة مبدئية 200 مليون دولار، تلاه «إعمار» بسيولة 45.14 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً نحو 25.84 مليون درهم. وحل «إيفا للاستشارات المالية» في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.5% إلى 12.50 درهماً، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر تراجعاً بنسبة 5.85% إلى 0.177 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك 0.28%.

وتراجع قطاع الطاقة 0.26%. كما نزل قطاع العقارات طفيفاً 0.86%. وجاء «أبوظبي الأول» في صدارة التداولات بنحو 113.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 18.6 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة 13.14 مليون درهم. وكان سهم «القدرة القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.99% ليغلق عند 0.965 درهم، فيما كان «أبوظبي التجاري» أكبر المتراجعين بنسبة 2.2% إلى 7.55 دراهم.

إفصاحات

ـــ قالت «إعمار العقارية»، إنه بخصوص الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام أخيراً، فإن «إعمار مصر» التي تمتلك فيها نسبة 88.74% أوضحت من خلال البورصة المصرية توقيع اتفاق مشروع بوابة القاهرة باستثمارات 2.6 مليار درهم، واستلام خطاب تخصيص لأرض الشيخ زايد لإقامة مشروع بقيمة 8.6 مليارات درهم. وأكدت «إعمار العقارية» أنه لا يوجد أي تأثير لهذا الموضوع عليها.

ـــ أفاد سوق دبي المالي بإضافة الأسهم الجديدة الخاصة بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال لبنك الإمارات دبي الوطني في حسابات المساهمين الخاصة لدي أمناء الحفظ أو أعضاء التداول أو لدي المقاصة.

ـــ أعلنت «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، طرح وحدات صندوق الاستثمار النقدي «سكاي وان» للاكتتاب العام في الإمارات، مشيرة إلى أن الصندوق مفتوح الأمد غير مدرج، ويهدف إلى الاستثمار في الأدوات النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ـــ يعقد مجلس إدارة «شعاع كابيتال» اجتماعاً في 8 ديسمبر المقبل لمناقشة الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

ـــ ناقش مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال» في اجتماعه أمس آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» اجتماعاً 8 ديسمبر لمناقشة الميزانية التقديرية 2020.