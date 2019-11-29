الأحواض الجافة العالمية تحصل على «سيف الشرف»

المصدر: دبي - البيان

حصلت الأحواض الجافة العالمية على جائزة سيف الشرف من مجلس السلامة البريطاني. وكانت الأحواض الجافة العالمية واحدة من 84 مؤسسة من جميع أنحاء العالم نالت شرف الحصول على سيف الشرف الذي يمنح للشركات التي أثبتت تميزها في إدارة مخاطر الصحة والسلامة في بيئة العمل. وخلال عمليات التدقيق، حققت المنشأة نتائج عالية لضمان مشاركة المجموعات غير الإدارية ودعم الصحة الذهنية للموظفين، وإدارة سلامة المقاولات بفعالية، بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة للإدارة العليا.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية: «توفر مُنشأتنا فرص عمل لأكثر من 8,000 شخص، وأولويتنا دائماً ضمان سلامتهم. ونحن ملتزمون بإعطاء الأولوية لمتطلبات السلامة في جميع عملياتنا لضمان تعزيز سلامة الموظفين والشركاء التجاريين والمجتمع عموماً».