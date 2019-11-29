اتفاقية للابتكار بين «دبي للخدمات المالية» ولجنة مراقبة القطاع بلوكسمبورغ

المصدر: دبي - البيان

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية ولجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ اتفاقية تعاون في مجال تطوير التكنولوجيا المالية، في خطوة تعكس جهود السلطتين لتعزيز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وفي لوكسمبورغ.

وقع الاتفاقية صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وكلود ماركس، المدير العام للجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ. وبموجب الاتفاقية، ستقوم السلطتان بتبادل المعلومات حول الابتكارات في الخدمات المالية في أسواقهما وفق القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين، وستشمل التوجهات والتطورات الناشئة، إضافة إلى القضايا التنظيمية المتعلقة بالابتكار. وتتمثل أهمية الاتفاقية الجديدة في توفير إطار عمل للتعاون وتبادل الخبرات بين السلطتين، كما تحدد آلية لتمكينهما من تبادل أعمال المبتكرين بين أقسام الابتكار فيهما وتزويدهم بالدعم التنظيمي. وتأتي هذه الاتفاقية تكميلاً لمذكرة التفاهم الحالية التي وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية مع لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ في العام 2007.

وقال صائب أيغنر: «نفتخر بتعزيز علاقتنا مع لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ، حيث نتشارك معًا في تطوير التكنولوجيا المالية لتعزيز الثقة في السوق، لاسيما وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الآليات التنظيمية العادلة والمتناسبة. إننا نؤمن بأن التعاون مع اللجنة يعتبر أمرًا في بالغ الأهمية، حتى نتمكن من تقديم خدمات مالية أكثر استقرارًا وأفضل ابتكارًا. ويعتبر هذا التعاون في مجال التكنولوجيا المالية الاتفاقية الثامنة التي تبرمها السلطة، وتشكل جانبًا من استراتيجية الابتكار التي تنتهجها السلطة لدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار.