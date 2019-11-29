مطار رأس الخيمة يستقبل أولى الرحلات من إسطنبول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي، أول من أمس، رحلة تسيّرها شركة بيغاسوس من إسطنبول إلى رأس الخيمة. واحتفاءً بوصول الرحلة الأولى، تم استقبال الطائرة برشاشات المياه التقليدية، وتم إقامة احتفال بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطيران، منهم ممثلون عن دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة بيغاسوس.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة: تأتي هذه الخطوة في ضوء المكانة المتميزة التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة في سوق الطيران المحلي، وضمن العديد من خطط التوسع والتطوير التي وضعناها لمطارنا على مدار الأشهر والأعوام المقبلة. وأشار إلى أن مطار رأس الخيمة الدولي سجل نمواً ملحوظاً في أعداد السياح القادمين للإمارة من أبرز الأسواق العالمية على مدار الأشهر الـ18 الماضية، كما شهدت الإمارة نمواً نسبته 5% في إجمالي أعداد الزوار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ هذا النمو ذروته في شهر أغسطس 2019 باستقبال 117995 زائراً.

جذب

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يمثل إطلاق المسار الجديد بين إسطنبول ورأس الخيمة إنجازاً رائعاً لمطار رأس الخيمة الدولي، تماشياً مع خطط جذب شركات الطيران العالمية، ما من شأنه تسهيل الوصول إلى إمارتنا الجميلة من كبرى الأسواق في تركيا وخارجها، ويأتي إطلاق المسار الجديد في توقيت مثالي تزامناً مع أكثر مواسمنا السياحية إشغالاً، فالأجواء اللطيفة خلال هذه الفترة من العام تتيح للزوار فرصة الاستفادة مما توفره الإمارة من وجهات ومعالم جذابة في الهواء الطلق مثل الشواطئ الرملية الساحرة والجبال الشاهقة.

26 وجهة

وقال سانجي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة: يشغّل مطار رأس الخيمة الدولي حاليا رحلات من وإلى العديد من الوجهات العالمية، بما فيها براغ وموسكو ولوكسمبورغ ووارسو وفروتسواف وكاتوفيتشي وبوزنان وبرنو والقاهرة وكاليكوت وبيشاور وجدة وإسلام أباد ولاهور، ما يؤكد الشعبية المتنامية التي تتمتع بها الإمارة في الأسواق خارج المنطقة، كما يلعب المطار دوراً محورياً في تحقيق أهداف إمارة رأس الخيمة باستقطاب 1.5 مليون زائر بحلول 2021 ونحو 3 ملايين زائر بحلول 2025 من خلال الشراكات والاتفاقيات مع شركات عالمية.