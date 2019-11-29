فتح التسجيل بالقمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تنعقد تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن فتح باب التسجيل للحضور والمشاركة في دورتها الثانية التي تنطلق في 10 من ديسمبر المقبل بإمارة الشارقة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ودعت القمة، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى يومين، جميع المؤسسات والأفراد حول العالم المهتمين بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز دور المرأة الاقتصادي، إلى التسجيل في جلسات القمة عبر موقعها الخاص على الإنترنت وفق الرابط التالي:

weegsummit.com/‏‏ar/‏‏registration

وعلى مدار يومين، تنظم القمة سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تستهدف الطلاب والمتخصصين وأفراد المجتمع، تتناول كيف يمكن للمرأة أن تلعب أدواراً أكبر في الاقتصاد، وتتيح الفرصة أمام الزوار للقاء نخبة من كبار المسؤولين ورواد الأعمال، والخبراء الدوليين، للاطلاع على ممارساتهم والتزامهم ببناء اقتصاد تمكيني للمرأة على المستوى العالمي. ويشارك في القمة مسؤولون حكوميون وممثلون عن منظمات المجتمع الدولي ونخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين بتمكين المرأة اقتصادياً، إضافة إلى المؤسسات والمنظّمات والمجتمع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتنعقد القمة في دورتها المقبلة تحت شعار «محركات التغيير»، الذي يشير إلى الأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية التي تتبنى سياسات وبرامج تحدث تغييرات إيجابية مستدامة في مسيرة الارتقاء بمهارات المرأة ومشاركتها الكاملة في منظومة العمل، كما يعكس الشعار اهتمام القمة بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وأثرها على الأسواق والقطاعات الناشئة وكيفية توظيفها لدعم أهدافها.

وأكدت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن القمة توفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في دعم الفرص الواعدة للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً في المسارات المهنية التي لا تحظى فيها بدعم كافٍ. وأضافت: نحرص خلال الدورة المقبلة من القمة على الخروج بأطر عمل مستدامة تشكل منصة للارتقاء بقدرات المرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً، بهدف الإسهام في دعم نمو الاقتصاد العالمي واستقرار المجتمعات وازدهارها.