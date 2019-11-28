افتتاح " نخيل مول " بتكلفة 1.2 مليار درهم

المصدر: وام

افتتح سعادة علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة " نخيل " وجهة التسوق والترفيه الجديدة في قلب جزيرة نخلة جميرا " نخيل مول " بتكلفة قدرها 1.2 مليار درهم .

ويحتوي المركز التجاري على 5 مستويات للبيع بالتجزئة مع أكثر من 300 متجر، ومطاعم وخدمات ترفيهية عديدة، ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق المترو أو باستخدام السيارة أو السير على الأقدام .

وقال علي راشد لوتاه : " فخورون بإضافة ( نخيل مول ) إلى مجموعتنا المتنوعة من مراكز البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة في وجهتنا الرائدة نخلة جميرا، التي تعتبر من أكثر الأماكن في دبي، التي يرغب الناس بالعيش فيها أو زيارتها ".

إلى ذلك سيشهد " نخيل مول " عددا من الأنشطة الترفيهية الحية والعروض الترويجية والفعاليات احتفالا باليوم الوطني الـ 48 .

