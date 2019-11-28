المصدر: أبوظبي - رامي سميح

افتتح "كلايم أبوظبي" أبوابه للزوار في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، حيث سيقدم تجارب استثنائية عالمية، تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأطول جدار تسلق داخلي على مستوى العالم.

ويشكل "كلايم" الإضافة الأحدث إلى مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية العالمية المميزة في جزيرة ياس، والتي تشمل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وغيرها الكثير.

بالفيديو.. #كلايم_أبوظبي يفتتح أبوابه للزوار في جزيرة ياس، حيث سيقدم تجارب استثنائية عالمية، تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأطول جدار تسلق داخلي على مستوى العالم. https://t.co/JM2nVtTWML@CLYMBAbuDhabi #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GBKrLb2WG5 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 28, 2019