"كلايم أبوظبي" يفتتح أبوابه للزوار في جزيرة ياس

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المصدر:
  • أبوظبي - رامي سميح
التاريخ:

افتتح "كلايم أبوظبي" أبوابه للزوار في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، حيث سيقدم تجارب استثنائية عالمية، تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأطول جدار تسلق داخلي على مستوى العالم.

ويشكل "كلايم" الإضافة الأحدث إلى مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية العالمية المميزة في جزيرة ياس، والتي تشمل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وغيرها الكثير.

كلمات دالة:
  • كلايم أبوظبي،
  • جزيرة ياس
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