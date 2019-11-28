ارتفاع أسعار الوقود لشهر ديسمبر

المصدر: أبو ظبي: عبد الحي محمد

ترتد أسعار البنزين للإرتفاع خلال شهر ديسمبر المقبل بعد ثلاثة أشهر من التراجع بزيادة تتراوح بين 4 و3 فلوس للتر الواحد.

وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في اجتماعها اليوم أسعار البنزين والديزل شاملة ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر المقبل والتي يبدأ العمل بها يوم السبت المقبل.

ووفقا للتسعيرة الجديدة لشهر ديسمبر ترتفع أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.24 درهم مقابل 2.20 درهم لشهر نوفمبر الجارى بزيادة مقدارها 4 فلوس، كما تتزايد أسعار لتر البنزين خصوصى إلى 2.12 درهم بدلا من 2.09 درهم للشهر الجاري بزيادة مقدارها 3 فلوس ، وترتفع أسعار بنزين بلس 91 من 2.01 درهم إلى درهمين 2.05 درهم بزيادة مقدارها 3 فلوس، بينما يظل سعر لتر الديزل ثابتا لشهر نوفمبر وديسمبر عند 2.38 درهم.

وتتشابه أسعار البنزين لشهر ديسمبر المقبل مع تسعيرة شهر أكتوبر الماضى، وكانت أسعار البنزين قد تراجعت لثلاثة أشهر متواصلة مضت (نوفمبر – أكتوبر – سبتمبر)، وبلغ التراجع في أسعار لتر البنزين ممتاز 98 خلال الأشهر الثلاثة 17 فلسا منها 9 فلوس في شهر سبتمبر و4 فلوس في شهر أكتوبر و4 فلوس في شهر نوفمبر، وبلغ الإنخفاض في سعر لتر البنزين خصوصى 95 خلال الأشهر الثلاثة نحو 17 فلسا منها 10 فلوس في شهر سبتمبر و4 فلوس في أكتوبر الجارى و3 في نوفمبر، بينما ارتد سعر لتر الديزل للإنخفاض لشهر نوفمبر ليصل نفس معدل شهر سبتمبر وهو 2.38 درهم بعد أن إرتفع في أكتوبر الجارى إلى 2.41 درهم.

وكانت أسعار البنزين قد شهدت ارتفاعا في شهر أغسطس الماضى حيث بلغ سعر لتر البنزين ممتاز 98 نحو 2.37 درهم، وسعر لتر البنزين خصوصي 2.26 درهم وسعر لتر البنزين بلس 2.18 درهم ، وتراوحت نسبة الزيادة بين 3% إلى 3.2% شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وجاءت زيادة شهر أغسطس الماضى بعد أن شهدت أسعار الوقود انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بنحو 24 فلساً مقارنة بشهر يونيو الماضي، وذلك بعد أربعة أشهر من الارتفاع المتواصل.

وتشهد أسعار البنزين والديزل تذبذبا منذ تطبيق تسعيرة الوقود أغسطس 2015 بين الإرتفاع والإنخفاض، ويرجع السبب الرئيسي وراء انخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أو إنخفاض أسعار النفط عالميا وزيادة أو قلة مخزونات النفط.