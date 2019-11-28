الإمارات والاتحاد الأوروبي يراجعان شهادات «بوينغ 777 إكس»

المصدر: دبي - سيد صالح

أفاد، أمس، الموقع الشبكي لبورصة «داو جونز» الأمريكية، بأن جهات تنظيمية أوروبية وشرق أوسطية ستُجري بصفة مستقلة مراجعات لشهادات الصلاحية الخاصة بالطائرات من طراز «بوينغ 777 إكس».

وذكر الموقع أن هيئة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي «إياسا» أعلنت، في بيان، أنها تُجري «تحقيقات متزامنة»، للتأكد من سلامة الشهادات الصادرة للطائرات من طراز «بوينغ 777 إكس»، من «إدارة الطيران الفيدرالية» الأمريكية.

وأضاف الموقع أن جهة تنظيمية وطنية في دولة الإمارات تتطلع أيضاً إلى إجراء تحقيق بصفة منفصلة بشأن عملية إصدار الشهادات.

وذكر «داو جونز» أن جهات أوروبية وإماراتية ستحقق في العمليات التي أجرتها كل من «إدارة الطيران الفيدرالية» و«بوينغ» فيما يتعلق بنظام التحكم في الرحلات ونظام تصنيف السلامة.