وزير تطوير البنية التحتية ينال شهادة الزمالة لمعهد المهندسين المدنيين بلندن

المصدر: دبي - البيان

حصل معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على شهادة الزمالة لمعهد المهندسين المدنيين، حيث تسلم الشهادة من رئيس المعهد، بحضور روضة العتيبة، نائب سفير الإمارات في لندن، بالإضافة إلى 30 طالباً يدرسون في العاصمة البريطانية.

ويتم منح هذه الشهادة، التي تعد أعلى درجة عضوية لمزاولة مهنة الهندسة المدنية، للمهندسين بناءً على خبراتهم الواسعة وإنجازاتهم في مجال الهندسة المدنية، فضلاً عما يتمتعون به من درجات الاحترافية والقيادة والتميز المهني. وأشاد معالي الوزير النعيمي بما يقدمه معهد الهندسة المدنية من أنشطة وبرامج تهدف إلى تطوير أساليب ممارسة الهندسة المدنية في المملكة المتحدة والعالم.

وأشار إلى أن المعهد يمثل مصدراً غنياً للطلبة الإماراتيين في مجال الهندسة المدنية من خلال دعمه وتشجيعه الطلبة على مواصلة التطور المهني عبر مجموعة من الموارد المعرفية كالدورات التدريبية والمنشورات، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل فرص التطوير الوظيفي والمهني والوصول إلى شبكة واسعة من المهنيين وموارد المعرفة وغيرها. وهذه الشهادة يتم منحها لعدد محدود جداً من المهندسين على مستوى العالم، بناءً على إنجازاتهم وإسهاماتهم المهنية اللافتة في مجال الهندسة المدنية.