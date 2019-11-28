«لاندمارك» تفتتح أكبر منشأة لوجستية في المنطقة

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

شهدت دبي أمس افتتاح مجموعة «لاندمارك» للبيع بالتجزئة «ميغا ديستريبيوشن سنتر» أكبر منشأة على مستوى المنطقة في قطاع التخزين واللوجيستيات، بكلفة استثمارية تتجاوز مليار درهم في «جافزا».

والمنشأة أطلقتها شركة جديدة تابعة لـ«لاندمارك» متخصصة في عمليات التخزين واللوجيستيكس تحت اسم «أوميغا لوجيستيكس»، لتكون على غرار أمازون وغيرها من الشركات المتخصصة بالتخزين والتجارة الإلكترونية العالمية، وتدعم المنشأة التي تمتد على مساحة 700 ألف قدم مربع، احتياجات 48 علامة تجارية و 2200 متجر تديرها المجموعة في المنطقة بالإضافة إلى العملاء الخارجيين.

افتتح المنشأة رسمياً سلطان بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، بحضور أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، ورينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «لاندمارك» ومسؤولو المجموعة في دبي.

وقال سلطان بن سليم: مركز التوزيع العملاق التابع لمجموعة لاندمارك يأتي في إطار استراتيجية دبي الذكية 2021 الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي التام لمدينة دبي. واعتماد أدوات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات والأتمتة لدفع الحلول اللوجستية، إنما يتماشى مع ما نقوم به في موانئ دبي العالمية.

والعملاء اليوم يبحثون عن السرعة والشفافية والكفاءة والفعالية، وهذا النهج الجديد ضروري لتلبية متطلبات العملاء على طول سلسلة التوريد. وتعتمد مجموعة لاندمارك مفهوم الابتكار في سبيل تمكين تجارة أكثر ذكاءً

. وبتعزيز التقدم التكنولوجي الذي يفيد الصناعة والاقتصاد والمجتمع الذي نعمل فيه، تتماشى رؤى مجموعة لاندمارك وموانئ دبي العالمية وتتحد معاً في رحلة النمو. ونشكر مجموعة لاندمارك على اختيار «جافزا» مقراً لهذا الصرح المدهش، وسنواصل كافة الجهود لتحقيق أعلى مستويات السعادة للعملاء والمستثمرين.

وقالت رينوكا جاغتياني: افتتاح مركز التوزيع الضخم إنجاز كبير لمجموعة «لاندمارك» التي نشأت ونمت في المنطقة على مدار أكثر من 46 عاماً، وسنواصل بالتأكيد تطوير أعمالنا في هذه السوق ونتطلع قدماً لمزيد من التوسع.

وعلى امتداد السنوات الماضية، تسنت لنا فرصة مواكبة النمو الذي شهدته إمارة دبي لترسخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال، مما أتاح لنا فرصة الابتكار والاستثمار في أحدث التقنيات والعمليات في أعمالنا، لا سيّما أن الابتكار دافع محوري للنمو الاقتصادي والتنمية وعامل مؤثر في الصناعات الحديثة.

ومن هذا المنطلق، نفخر بتشييد هذه المنشأة المؤتمتة بالكامل لتلبية متطلبات عملائنا بصورة أفضل عبر ضمان السرعة والسلاسة في العمليات، والمساهمة أيضاً في صياغة الملامح المستقبلية لسلاسل التوريد في المنطقة.

وقال ميهين شاه، المدير التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة «لاندمارك»: في عام 2015 تم اتخاذ القرار، وبدأ الإنشاء في عام 2016 بالتعاون مع شركة «ديماتيك» العالمية المتخصصة في هذا المجال، والآن، أنجزنا المنشأة التي يعمل بها 350 شخصا مدربا على أحدث التقنيات العالمية، مشيرا الى ان البنية التحتية للمنشأة مجهزة لأي تغيير في البرمجيات حتى يمكن تلبية أي طلب وتقليص وقته من أسبوع في السابق إلى 6 ساعات أو اقل الآن.

ابتكار رقمي

قال ميهين شاه، المدير التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة «لاندمارك»: «إن الابتكار الرقمي شكل محور تركيز رئيسياً بالنسبة لنا أثناء تصميم المنشأة، إضافة إلى استخدام الروبوتات ومنظومة الأتمتة الأفضل ضمن فئتها التي ستوفر مفهوماً جديداً لسلسلة التوريد في المنطقة».