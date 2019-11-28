اقتصادية دبي تدشن تحدي الاقتصاديين الشباب بمنتدى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اقتصادية دبي تدشين «تحدي الاقتصاديين الشباب 2019»، التحدي الذي يهدف إلى أهمية إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الأكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنطلق هذه المنافسة ضمن فعاليات منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتهدف اقتصادية دبي من هذا التحدي إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية، وهي ربط الوسط الأكاديمي بالتنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، تعزيز تطبيق البحث الأكاديمي، وتحفيز الابتكار والإبداع، إلى جانب تقدير التميز والجهود المبذولة في المؤسسات الأكاديمية.

ويتم إطلاق هذا التحدي على هامش النسخة الأولى من منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، الذي يقام تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، والذي سيتم تنظيمه على مدى يومين في 11 و12 ديسمبر 2019 بفندق أرماني في دبي. وبات بإمكان المشاركين التسجيل رسمياً، بدءاً من الأمس لترشيح الفرق للجلسات، ليتم تسليمهم بطاقات التسجيل في المنتدى في 8 ديسمبر.

وقالت مريم الأفردي مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي: يتعين على الجهات الأكاديمية المشاركة ضمن فرق مختارة من الطلبة، صياغة ملخصات وتوصيات بناءً على مناقشات الجلسات العامة وحلقات النقاش في منتدى الإمارات الاقتصادي 2019.

وتمنح الفرق المعتمدة صلاحية الوصول إلى جميع جلسات المنتدى، مع إعطائهم الفرص للمشاركة في المناقشات والمتابعات مع أعضاء اللجنة والمشاركين.

وسيتم الإشراف على إعداد ملخصات السياسة من قبل أعضاء الهيئات الأكاديمية المعنيين، وتقديمها ليتم تقييمها من قبل لجنة متخصصة بإشراف اقتصادية دبي. كما سيتم الإعلان عن أفضل ملخص لسياسة كل جلسة وتكريمه مطلع 2020.

ويشترط على المؤسسة الأكاديمية التي تعتزم المشاركة أن تكون مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي، وأن يكون الطلبة المرشحون من مستوى السنة الثالثة والرابعة في تخصص الاقتصاد والأعمال والمواد الدراسية ذات الصلة.

ويتعين أن يتألف الفريق من طالبين على الأقل أو أربعة طلاب كحد أقصى، وفي الوقت ذاته، يجوز للجهة الأكاديمية ترشيح فريق واحد فقط لكل جلسة في المنتدى، على أن تقدم ملخصات السياسة النهائية في موعد أقصاه الخميس 26 ديسمبر 2.