«مصدر» تطلق حافلة مستدامة في رحلة توعوية مجتمعية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن إطلاق مبادرة الحافلة المستدامة والتي تتمثل في تنظيم رحلة توعوية عبر حافلة مستدامة تجوب أنحاء الإمارات، وذلك بهدف تسليط الضوء على أسبوع أبوظبي للاستدامة.وستبدأ الرحلة من منطقة الرميلة في الفجيرة (28-30 نوفمبر)، ثم جزيرة المرجان في رأس الخيمة (5-7 ديسمبر)، وشاطئ «كايت بيتش» في أم القيوين (12-14 ديسمبر)، وعجمان (19-21 ديسمبر)، وواجهة المجاز المائية بالشارقة (26-28 ديسمبر)، و«سيتي ووك» في دبي (2-4 يناير)، ومنطقة البلازا الشرقية في كورنيش أبوظبي (9-11 يناير)، لتكون محطتها النهائية هي فعالية المهرجان بمدينة مصدر (16-18 يناير).