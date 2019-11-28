«تنظيم الاتصالات»: 220 مليار درهم دخل الإمارات المتوقع من الجيل الخامس خلال 10 سنوات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

توقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن يصل دخل الدولة من شبكة الجيل الخامس «5G» إلى 60 مليار دولار (220.4 مليار درهم) في غضون السنوات العشر المقبلة، مشيرة إلى أن شبكة «5G» تغطي حالياً 60% من المناطق المأهولة في الدولة أو المدن الرئيسية في كل إمارة، ويجري العمل على بناء محطات تشغيل إضافية لتوسيع مدى التغطية.

سرعات عالية

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، خلال لقاء تفاعلي مع جمهور المتعاملين عبر «تويتر» أمس، للإعلان التحضيرات الخاصة بمؤتمر الإمارات للجيل الخامس المزمع عقده في دبي يومي 8 ــ 9 ديسمبر المقبل، أن تقنية الجيل الخامس باتت من المواضيع الأكثر حضوراً في النقاشات العالمية المتعلقة بالمستقبل، وانعكاس هذه التقنية على حياتنا بشكل مباشر، منوهاً بأن الجيل الخامس يعمل على توسيع عملية التواصل والتفاعل بين المؤسسات والأفراد.

وأوضح المسمار، خلال اللقاء التفاعلي الذي حضره الصحافيون في مقر الهيئة بأبوظبي أن 60% من المناطق المأهولة بالدولة مغطاة حالياً بتقنية الجيل الخامس، موضحاً أن سرعة الاستجابة بين الأجهزة والآلات ستكون عالية للغاية، بما يسمح للمركبات ذاتية الحركة بالتنقل على نحو انسيابي بما يؤمن سلامة الملايين من الركاب، كما ستسمح للجراحين بإجراء عملياتهم عن بعد بمستوى عال للغاية مع السلامة.

وقال إن مؤتمراً سيعقد الشهر المقبل لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، وسيعمل على تكوين صورة واضحة وكاملة عن تقنيات الجيل الخامس، والمكاسب الكبيرة التي يمكن أن تحققها الدولة والدول العربية من تطبيقها.

تقنية جديدة

وأكد المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم الاتصالات، أن عام 2020، سيشهد تطوير كامل لنظام الجيل الخامس من قبل المشغلين في شركتي «اتصالات»، و«دو»، وسيكون معرض إكسبو 2020 مغطى بالكامل بهذه التقنية الجديدة، في ظل دراسات بينت أن الجيل الخامس سيسهم في زيادة دخل دولة الإمارات إلى 60 مليار دولار خلال 10 سنوات المقبلة كما سيوفر أكثر من 20 خدمة مختلفة، يمكنها تحسين أنماط حياة الأفراد والمساهمة في الاقتصاد الإماراتي.

وأوضح أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي بدأت بإدخال تقنية الجيل الخامس على مستوى العام، وبلغ عددها 14 دولة حتى الآن، إضافة إلى أن الإمارات تعتبر الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي بدأت تجارب هذا الجيل في المطارات، في ظل نظرة مستقبلية لتشمل التغطية كل مناطق الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع: الإمارات هي واحدة من أكثر الدول استعددًاً للجيل الخامس في جميع أنحاء العالم إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي يواجها الجيل الخامس هي التكلفة المادية المرتفعة، مبيناً أن الإمارات تعمل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع معايير، من شأنها توفير أجهزة بأسعار مناسبة للمستهلك العادي.