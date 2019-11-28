«تنفيذية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» تبحث خطة العمل المستقبلية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعها العشرين، برئاسة راشد الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية – أدنوك، عضو المجلس، وذلك بمبنى أدنوك الرئيسي في إمارة أبوظبي.

واستعرضت اللجنة سير عمل المجلس وآخر مستجدات تطوير الأعمال للاستثمارات الخارجية وناقشت اللجنة كذلك عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، إلى جانب ما يتعلق بنشاطات المجلس خلال الفترة الماضية من هذا العام وخطة العمل المستقبلية.

وأشاد راشد الشامسي بجهود المجلس وما يسهم به لتعزير الشراكات والتعاون البناء مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في الداخل والخارج والرامية إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، وخاصة في مجال الاستثمارات ذات الأهمية العالية.

وناقش أعضاء اللجنة التحضير لاجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد في ديسمبر واعتماد المواضيع التي سوف يتم طرحها ومناقشتها والخروج بالتوصيات المناسبة لها.

حضر الاجتماع عبد الله الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ثاني للاستثمار، وجمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس عبد الله الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمجموعة اتصالات.

وجاء إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالأساس في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج.