السعي لتأسيس صندوق ضخم للاستثمار في التكنولوجيا

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عن أن المركز يجري حالياً مناقشات مع بعض الجهات الحكومية التي لديها توجه لإنشاء صناديق الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بصفة عامة بما فيها التكنولوجيا المالية «فينتك»، مؤكداً رغبة المركز في توحيد الجهود عبر تأسيس صندوق استثمار ضخم يعزز القطاع المتنامي في الدولة.

وقال للصحافيين على هامش فعالية «يوم المستثمر» في دبي أمس، والتي استعرضت الابتكارات التكنولوجية لـ 31 شركة ناشئة، إن المركز عزز منظومته الخاصة برأس المال الاستثماري، حيث استثمر بشكل مباشر في الشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، وفي مارس الماضي كلّف شركتي «ميدل إيست فينتشر» و«ومضة كابيتال» بإدارة 10 ملايين دولار من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية التابع له البالغ 100 مليون دولار، مضيفاً أن هناك فريق عمل يقوم بدارسة الجدوى الاستثمارية للمشروع قبل الاستثمار المباشر، حيث يشترط أن يكون مقر المشروع في المركز ويتلاءم مع استراتيجيته في خدمة المنطقة.

وأشار إلى أن عدد الشركات المرخصة من المركز في قطاع التكنولوجيا المالية يصل إلى 107 شركات حتى الآن، وذلك خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة منذ بدء برنامج فينتك هايف قبل 3 سنوات، ما يجعله أكثر القطاعات نمواً داخل المركز، موضحاً أن المركز تلقى العديد من طلبات التسجيل من شركات التكنولوجيا المالية، ويتم النظر فيها حالياً، لافتاً إلى أن المركز أطلق رخصة خاصة باختبار الابتكار لشركات التكنولوجيا المالية «فينتك» استجابة للاهتمام المتزايد في هذا المجال.

وأكد أن مستقبل القطاع المالي يتمثل في مجال «فينتك»، سواء تطبيقاتها أو تطويرها وتنفيذها لخدمة القطاع المالي، باعتباره استثماراً ضرورياً وأساسياً، لافتاً إلى أن المركز على مدى 15 عاماً نجح في استقطاب كبرى المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية ثم الصينية لخدمة المنطقة .

66 شركة

ومن جهتها، قالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لمسرّع التقنيات المالية «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، إن إجمالي عدد الشركات التي تم تخريجها عبر المسرع وصل إلى 66 شركة ناشئة منذ إطلاقه في العام 2017، بعد تخريج أكبر دفعة له اليوم وعددها 31 شركة من برنامجه في الدورة الثالثة.

3 برامج

وأوضحت أن «فينتك هايف» يقدم 3 برامج مختلفة لدعم الشركات الناشئة، أولها تمويلي وتقني للشركات التي هي في بداية النمو، وبرنامج آخر للشركات التي هي في طور النمو، أي تلك التي تحتاج بشكل أساسي لفرص العمل والتعرف على المؤسسات المالية التي تلعب دوراً أساسياً في دعم منظومة عمل شركات التكنولوجيا المالية، فيما يختص البرنامج الثالث بدعم الشركات في طور التوسع، والتي تكون بحاجة إلى شركاء استراتيجيين ودعم تمويلي، لافتة إلى أن الأهمية المتزايدة التي يحظى بها البرنامج تعكس قوة الطلب من الشركات الناشئة الساعية إلى توسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.

وأكدت أنه تم توفير بيئة العمل المشتركة للشركات الناشئة في الـ«فينتك»، بحيث تستطيع الشركات الحصول على رخصة للمضي بمشاريعها الابتكارية قدماً ضمن البيئة المواتية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، لافتة أن هناك بين 12 إلى 14 منتجاً تم طرحها من قبل الشركات التي تم تخريجها، وهي موجودة في السوق حالياً.

ونوهت إلى أن الشركات التي تخرجت في البرنامج في دورتيه الماضيتين، والبالغ عددها 35 شركة استطاعت الحصول على تمويل قدره 75 مليون دولار، متوقعة ارتفاع حجم التمويل بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع تخريج 31 شركة إضافية.

إقبال واسع

وحظيت الدورة الثالثة من برنامج «فينتك هايف» بإقبال واسع، إذ استقبلت أكثر من 425 طلب مشاركة، وبالتالي وصل عدد الشركات الناشئة التي يستضيفها البرنامج هذا العام إلى رقم قياسي بلغ 31 شركة، بزيادة نسبتها 41% عن الشركات التي استضافتها في 2018 والتي وصل عددها إلى 22 شركة.

ونجح مركز دبي المالي في اجتذاب عدد من شركات التكنولوجيا المالية من مجموعة متنوعة من الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك شركة الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية من سنغافورة، وشركة كراود، تساعد البنوك على تحسين ولاء العملاء والإنفاق، مقرها المملكة المتحدة، بالإضافة إلى شركة ولي الأمريكية، تعمل على تبسيط عملية الميزانية من خلال تتبع الحسابات المصرفية والفواتير للعملاء.

السعودية

اختتم «فينتك هايف» أول برنامج لمسرّعة التقنية المالية في السعودية خضعت خلاله 10 شركات ناشئة في مجال التقنية المالية لتدريبٍ مكثّف، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية «منشآت»، والبنك الأهلي التجاري.