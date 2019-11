«الخمسة الكبار» يختتم فعالياته بمزيد من مبادرات خدمة البناء

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يشهد معرض الخمسة الكبار الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، وتختتم فعالياته اليوم الخميس، تنظيم عشرات ورش العمل، فضلا عن طرح المزيد من المبادرات والمنتجات والحلول والتقنيات غير المسبوقة التي تخدم مختلف أنشطة قطاع البناء والتشييد.

وتوافد على المعرض آلاف الزوار والمهتمين بوصفه منصة تعارف وأعمال لقطاع البناء، وفرصة كبيرة لمشتري وبائعي منتجات قطاع البناء وخدماته على امتداد العالم للحصول على آخر التقنيات والابتكارات في المجال.

والتقى ممثلون في القطاع الخاص في دبي مع وفود شركات عالمية مختصة بمجال الإنشاءات. وناقشوا أوضاع سوق الإنشاءات في دبي والفرص المتاحة في هذه السوق الواعدة، وكيفية تعزيز الشراكات في قطاع الإنشاءات في دبي.

وأظهرت بيانات رسمية بلوغ مساهمة قطاع الإنشاءات 6.4% من الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي في العام 2018، حيث يتوقع نمو القطاع خلال الفترة المقبلة على وقع اقتراب معرض اكسبو العالمي 2020 دبي، واستمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية وشبكة النقل.

وبيّنت أن دولة الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة العقود الممنوحة لعام 2019، حيث تقدر قيمة العقود في الدولة حوالي 175 مليار درهم (تقريبا 48.4 مليار دولار)، تليها المملكة العربية السعودية بحوالي 40.2 مليار دولار أمريكي، ثم الكويت بحوالي 15.8 مليار دولار أمريكي.

وأشارت غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن دولة الإمارات تتفوق على الدول الأخرى في المنطقة من حيث مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، حيث بلغت قيمتها حوالي 33.2 مليار دولار أمريكي في العام 2018.

ويغطي معرض The Big 5 للمرة الأولى في تاريخه دورة الإنشاءات الكاملة من خلال 6 معارض متخصّصة أخرى؛ وهي معرض The Big 5 Heavy، ومعرض Middle East Concrete، ومعرض HVAC R Expo، ومعرض Middle East Stone، ومعرض The Big 5 Solar، ومعرض Urban Design & Landscape Expo..

وقالت جوزين هيمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: «في إطار فعاليات تعكس النمو المذهل لدولة الإمارات والمنطقة ككل، ما جعل معرض The Big 5 على مر السنين حدثاً عالمياً لأوساط الإنشاءات بأكملها.

وفي ظل مشهد اقتصادي آخذ في التحوّل، يعتبر الابتكار والتقنية ورؤى السوق والتواصل واكتساب المعرفة من بين العوامل اللازمة للحفاظ على التنافسية. وأصبح مهماً الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتلاقى أطراف الصناعة وتتصدى للتحديات الراهنة وتشكّل استراتيجيات المستقبل».

وتتجاوز قيمة المشاريع المستقبلية المخطط لتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.7 تريليونات دولار أمريكي، مع إرساء عقود تفوق قيمتها 800 مليار دولار أمريكي على مدار الأعوام العشرة الماضية. وتشكّل المشاريع الإنشائية وحدها 2.4 تريليون دولار أمريكي، وفقاً لتقرير حديث أعدته شركة ميد بروجكتس ونشره معرض The Big 5.

ومن الملاحظ أن 59% من هذه المشاريع الإنشائية المقبلة مخصّصة للمباني المتعددة الاستخدامات، تليها البنية التحتية (21%)، والشقق والمنازل والفيلات (7%)، والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية (6%)، والفنادق والمنتجعات والمستشفيات والعيادات والمرافق الحكومية والمكاتب الإدارية.

اهتمامات الزوار

%39 يبحثون عن منتجات وخدمات إنشائية جديدة

%28 يسعون لاكتشاف التقنيات الحديثة في البناء

%21 يسعون لتوسيع شبكة اتصالاتهم في القطاع

%12 يستهدفون حضور الفعاليات والمؤتمرات