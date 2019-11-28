دبي الأولى إقليمياً في جاهزية التنقل الحضري

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة 16 عالمياً في مؤشر جاهزية التنقل الحضري، من حيث ترتيب المدن في تطوير النظم الإيكولوجية للتنقل 2019 الصادر عن منتدى أوليفر وايمان ومعهد دراسات النقل في جامعة كاليفورنيا بيركلي، متصدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحققت دبي مراتب متقدمة في مؤشرات فرعية عدة ضمن المؤشر العام، حيث حلت في المرتبة 5 عالمياً في مؤشر جاذبية السوق. فيما حلت في المرتبة 10 في ربط المطار الدولي. وحلت في المرتبة 13 في مؤشر كفاءة النظام. وحلت في المرتبة 15 في مؤشر وفرة المواصلات العامة. وحلت في المرتبة 21 في مؤشر التأثير الاجتماعي. وعالمياً تصدرت سنغافورة المؤشر تلتها أمستردام ولندن وشنغهاي ونيويورك على الترتيب.