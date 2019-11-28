اكتمال تطوير الجيل الخامس في الدولة 2020

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأن التطوير الكامل لنظام الجيل الخامس من قبل شركتي «اتصالات» و«دو» سيتم خلال العام المقبل، وتوقعت أن يصل دخل الدولة من شبكة الجيل الخامس 220.4 مليار درهم (60 مليار دولار) خلال الـ 10 سنوات القادمة، وأن يوفر أكثر من 20 خدمة مختلفة يمكنها تحسين أنماط حياة الأفراد والمساهمة في الاقتصاد.

ولفتت الهيئة إلى أن شبكة الجيل الخامس تغطي حالياً 60 % من المناطق المأهولة في الدولة أو المدن الرئيسية في كل إمارة، في حين يجري العمل على بناء محطات تشغيل إضافية لتوسيع مدى التغطية، موضحةً أن سرعة الاستجابة بين الأجهزة والآلات ستكون عالية للغاية، بما يسمح للمركبات ذاتية الحركة بالتنقل على نحو انسيابي بما يؤمن سلامة الملايين من الركاب، كما ستسمح للجراحين بإجراء عملياتهم عن بعد بمستوى عالٍ للغاية مع السلامة.

وقالت الهيئة خلال لقاء تفاعلي مع جمهور المتعاملين عبر «تويتر»، أمس، لإعلان التحضيرات الخاصة بمؤتمر الإمارات للجيل الخامس المزمع عقده في دبي يومي 8 – 9 ديسمبر المقبل: إن تقنية الجيل الخامس باتت من المواضيع الأكثر حضوراً في النقاشات العالمية المتعلقة بالمستقبل، وانعكاس هذه التقنية على حياتنا بشكل مباشر، منوهةً بأن الجيل الخامس يعمل على توسيع عملية التواصل والتفاعل بين المؤسسات والأفراد. وأوضحت أن الإمارات من أكثر الدول استعداداً للجيل الخامس في جميع أنحاء العالم إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة.