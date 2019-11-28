استكمال الاستعدادات لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي» الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد الأول من ديسمبر، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: إن تنفيذ القرار الجديد يأتي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، وتسريع وتيرة بناء مجتمع صحي بتخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

واستعرض الخطوات التي اتخذتها الهيئة خلال الشهور الماضية بهدف مساعدة الخاضعين للضريبة الانتقائية بموجب القرار الجديد على الامتثال الطوعي، وتوفير الدعم التقني لهم للتسجيل المبكر تجنباً للتأخير والتعرض للمخالفات وأية عقبات قد تواجههم عند استيراد السلع الانتقائية، مؤكداً أن الهيئة بذلت جهوداً مكثفة لإتاحة التسجيل قبل فترة مناسبة من دخول القرار حيز التنفيذ، لإعطاء قطاعات الأعمال المعنية فرصة كافية للتسجيل.

فبدأت الهيئة منذ نحو 4 شهور من التنفيذ الإلزامي للقرار بتلقي طلبات تسجيل منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، وكذلك تلقي طلبات تسجيل هذه السلع بخطوات تتميز بالسهولة والوضوح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما قامت الهيئة بالشراكة مع الدوائر الجمركية في كافة الإمارات والمختبرات المعتمدة في الدولة بالتنسيق للرقابة على حركة البضائع وسلاسة الإجراءات الجمركية المتعلقة بالقرار، ومدى الالتزام به.

وأشار إلى أنه فور صدور القرار وضعت الهيئة خطة شاملة على عدة محاور بهدف ضمان التطبيق الدقيق لقرار مجلس الوزراء الموقر، فأطلقت نظاماً إلكترونياً جديداً محدثاً للتسجيل للضريبة الانتقائية، يتميز بدقة إجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة.

كما تم إجراء تحديثات على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية، ودعت الهيئة كافة قطاعات الأعمال المعنية لاتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.

أدلة إرشادية

وأضاف: ضمن خطتها التوعوية الشاملة أطلقت الهيئة مجموعة من الأدلة الإرشادية الجديدة ودليل المستخدم الجديد في شأن النماذج المحدثة في النظام والآلية والمتطلبات الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، وتم نشرها منذ شهر أغسطس الماضي عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة.

وقامت الهيئة مؤخراً بتطوير موقعها الإلكتروني وفق أفضل الممارسات الدولية، ويتيح الموقع آليات دفع متنوعة ومرنة، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي.