بحث تعزيز التعاون المالي بين الإمارات والولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مع جستن موزينيتش، نائب وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق له، في أبوظبي، وذلك بحضور مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين الدولتين، والتأكيد على ضرورة استمرارية هذا التعاون مستقبلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على المصلحة المشتركة لكلا البلدين.

وقال عبيد الطاير: تحرص وزارة المالية على الارتقاء بمكانة دولة الإمارات وتقوية علاقاتها الدولية مع مختلف الدول حول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نتطلع قدماً لمواصلة العمل والتعاون المثمر ضمن مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمالية.

وجاء اللقاء على هامش زيارة جستن موزينيتش والوفد المرافق له إلى الإمارات لتعزيز العلاقة مع المسؤولين الإماراتيين وتنمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.