«الاقتصاد»: منصة إلكترونية موحدة للابتكار في الدولة

المصدر: دبي- بشار باغ

أعلنت وزارة الاقتصاد تطوير منصة إلكترونية موحدة للابتكار توفر آلية متقدمة لقبول عضوية المشاريع المبتكرة وتكوين قاعدة بيانات ابتكارية، تخدم الشركات الناشئة، وتعزز التواصل بينها وبين الجهات المعنية في الدولة. وتوفر المنصة خططاً للتدريب والفعاليات والمعارض لضمها في أجندة موحدة على منصة الابتكار، وإطلاق مبادرات دعم مشتركة شاملة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع فعلية، وزيادة عدد الجهات الشريكة في البرنامج، ومناقشة تطوير السياسات وأطر العمل الناظمة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الابتكار والمعرفة.

وتشكل المنصة المرحلة الثانية من الخطة، التي أطلقتها، أمس، وزارة الاقتصاد لتطوير البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، بالتعاون مع شركائها في هذا البرنامج، والمتمثلين بـ 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات أكاديمية وجهات ممثلة للقطاع الخاص.

وتتضمن المرحلة الأولى للخطة، التي يشرف عليها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، تشكيل لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن البرنامج برئاسة الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن كل الجهات الشريكة في البرنامج، حيث تعمل اللجنة على تفعيل الخدمات والمبادرات المقدمة من البرنامج الوطني لدعم المشاريع الناشئة الحديثة والمبتكرة، واعتماد آليات لعضوية للمشاريع المبتكرة في البرنامج من خلال الشركاء.

كانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت العام الماضي مبادرة البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، في إطار الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية، وتطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو هذه الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها، ما يعزز مكانة الدولة مركزاً لريادة الأعمال ووجهة للمشاريع المبتكرة.

وأشار الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد، بحضور أعضاء لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، إلى أن لجنة إدارة الابتكار ستعمل وفق مجموعة من محاور التطوير المتفق عليه خلال المرحلة المقبلة، وتشمل: تحديث آليات التسجيل في موقع البرنامج، وتحديد الخدمات التي يقدمها الشركاء في إطار البرنامج ووضع آلية لربطها ولتبادل المعلومات، وتطوير قاعدة بيانات موحدة، تضمن قياس معيار الابتكار، ووضع آلية مطورة لتسجيل الأعضاء ودمج الأعضاء المسجلين لدى الشركاء في قاعدة بيانات البرنامج ومنحهم العضوية.

تعريف

حدد القرار الوزاري معايير تعريف الشركات الناشئة والحديثة بأنها يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات، وألا تقل ملكية الأفراد فيها عن 50% من رأسمال الشركة، وأن ينطبق عليها تعريف المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الموحد، الذي اعتمده مجلس الوزراء.