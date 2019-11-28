بيع 80 % من المرحلة الأولى لـ«الجرف» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية بيع أكثر من 80% من فيلات وقطع أراضي المرحلة الأولى لمشروع الجرف البالغ عددها 293 فيلا وقطعة أرض. وأوضح أن الشركة قاربت على إنجاز البنية التحتية لقطع الأراضي، مؤكدا تسليمها للملاك العام المقبل. كما قطعت شوطا كبيرا في بناء الفيلات تمهيدا لتسليمها 2021.

ويقع مشروع الجرف بالقرب من دبي وتبلغ تكلفته 15 مليار درهم. ويتم تنفيذه على 5 مراحل تشمل فيلات سكنية ومنتجعا وشاطئا خاصا وبنايات سكنية ومكتبية ومحلات ومارينا عالمية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول 2030، كما يضم المشروع حدائق الجرف ومن المخطط الانتهاء منها في سبتمبر 2021،

ورداً على سؤال حول مبيعات المرحلة الأولى، أشار الهندي إلى أن الشركة تتوقع الانتهاء من بيع كل فيلات وأراضي المشروع قريبا، مشيرا إلى أن سعر الفيلات يتراوح بين 1.9 - 10 ملايين درهم للفيلات التي تضم بين 2-7 غرف نوم.

ولفت إلى أن ما لا يقل عن 50% من المشترين في المرحلة الأولى من سكان دبي، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي يستحوذ القاطنون في دبي على نصف مشروع عقاري ضخم في أبوظبي، وأوضح أن نسبة 90% على الأقل من المشترين من أبوظبي هم من المواطنين، علما بأن ملكية الفيلات والأراضي متاحة لجميع الجنسيات.

وتحدث الهندي عن مشاريع الشركة داخل أبوظبي، مشيرا إلى أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فيها خاصة مشروع أبراج بكسل السلع في جزيرة السعديات، حيث تم بيع 90% من وحدات أول ثلاثة أبراج طرحتها الشركة بما يزيد على 300 وحدة سكنية، مما يؤكد وجود طلب قوى على العقارات المتميزة في أبوظبي. وقال: مشاريعنا تتقدم ونعطي أهمية كبيرة لمشروع الجرف بسبب الإقبال الكبير عليه.

عيادة

وكشفت الشركة مساء أمس الأول عن المرحلة الثانية للمشروع وهي منتجع يضم عيادة وفندقا بتكلفة 600 مليون درهم، حيث وقعت اتفاقية شراكة مع عيادة «شا ويلنيس كلينيك» الأوروبية لافتتاح «عيادة شا الإمارات» في المشروع. وذكر وليد الهندي أن العيادة تعد أولى منشآت شا ويلنيس كلينيك بالمنطقة، مشيرا إلى أن العيادة ستقع في موقع مثالي ضمن ساحل الإمارات الشهير باسم «ريفييرا الإمارات»، وتغطي مساحة قدرها 125 ألف متر مربع، وتضم 120 غرفة وجناحا. وأكد أن العيادة ستوفر علاجات عالمية المستوى في المنطقة للمرة الأولى.