100 % إشغالات فنادق دبي بدعم السياحة الداخلية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد خبراء عاملون في القطاع الفندقي والسياحي، أن الحجوزات الأولية في فنادق دبي تشير إلى ارتفاع نسب الإشغال الفندقي خلال عطلة اليوم الوطني وعطلة يوم الشهيد لتتراوح بين 90 و100% بدعم من تدفق العائلات من المواطنين والمقيمين إلى المنشآت الفندقية في دبي بمختلف تصنيفاتها، الأمر الذي أسهم في تعزيز دور السياحة الداخلية في رفع إيرادات الفنادق خلال هذه الفترة من كل عام.

وقال الخبراء إن إجازة اليوم الوطني التي تصادف 2 و3 ديسمبر المقبل، سترتبط مع عطلة نهاية الأسبوع مما سيسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وارتفاع في نسب الحجوزات الفندقية، مشيرين إلى أن البرامج الصحراوية ستستحوذ على حصة كبيرة من التدفقات السياحية.

التنافسية العالية

وقال الخبراء إن تنوع البرامج الترفيهية والسياحة ذات التنافسية العالية شكل عنصراً قوياً في دعم السياحة الداخلية واستقطاب المزيد من العائلات المحلية والمقيمة، الأمر الذي ساهم في رفع إشغال الفنادق وزيادة مساهمة السياحة الداخلية في النشاط الفندقي، مشيرين إلى أن القطاع الحكومي ممثلاً بدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وبالتعاون مع القطاع الخاص نجح في تفعيل السياحة الداخلية وزيادة حصتها من القطاع بأكمله من خلال تكثيف الأنشطة والفعاليات والمهرجانات خلال فصل الصيف.

العروض الترويجية

وقال الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك للسفر والسياحة، إن عطلة اليوم الوطني التي تأتي بالتتابع مع عطلة نهاية الأسبوع ستشهد نشاطاً كبيراً في حركة السياحة الداخلية الأمر الذي سينعكس على نسب إشغال الفنادق والمدن الترفيهية التي تحاول الاستفادة من هذه الفترة من خلال طرح العروض الترويجية.

وأضاف أن فترة الأعياد تسهم في تنشيط السياحة الداخلية ورفع نسب الإشغال الفندقي، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية والخليجية باتت من أهم روافد الفنادق في فترة الأعياد.

وأوضح أنه من الصعب تحديد نسبة مساهمة السياحة الداخلية في النشاط السياحي لأن هناك الكثير من العائلات تفضل الذهاب إلى بيوتها بعد الانتهاء من برامجها السياحية لذلك من الصعب إحصاؤها.

العائلات المقيمة

وقال رياض الفيصل رئيس شركة أصايل للسياحة، إن التقديرات تشير إلى ارتفاع حصة السياحة الداخلية في فنادق دبي لتصل إلى أكثر من 65% خلال عطلة اليوم الوطني، حيث هناك تنافس بين الفنادق على استقطاب أكبر حصة من العائلات المقيمة عبر طرح العروض الترويجية، مشيراً إلى أن الفنادق الشاطئية والقريبة من مراكز التسوق الكبرى هي التي تحظى بالإقبال الأكبر من العائلات.

وأضاف أن الربع الأخير من كل عام غالباً ما يعد مدة الذروة في العمل، خصوصاً مع تنظيم المعارض والمؤتمرات، وكثرة الأعياد التي تسهم في تحريك السوق بشكل ملموس، لافتاً إلى أن المعارض في دبي تشكل رافداً شديد الأهمية لمختلف القطاعات سواء للقطاع السياحي أو لقطاع التجزئة، إضافة إلى زيادة المدخول من المطاعم المختلفة في الفندق.

وتوقع الفيصل أن ترتفع نسبة إشغال الفنادق في الدولة وتحديداً في المناطق الشمالية، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على قضاء الإجازة داخل الدولة.

وقال خوان كارلوس رينا كوماس، مدير عام فندق «ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل»، إن الفندق أكمل جميع استعداداته لاستقبال اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات من خلال تقديم العديد من العروض الخاصة والتي تتناسب مع جميع أفرد العائلات.

وأضاف كوماس أن هناك طلباً قوياً على الحجوزات خلال عطلة العيد الوطني بدأت ملامحه بالظهور مع بداية الشهر الجاري، وأن أغلب هذه الحجوزات هي حجوزات عائلية من المقيمين والمواطنين ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو حتى نهاية العام الجاري في ظل زخم الأعياد والإجازات.