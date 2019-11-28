عروض وخصومات مغرية بفنادق أبوظبي في أسبوع العطلات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تستعد فنادق ومرافق ترفيهية بأبوظبي لعطلة اليوم الوطني عبر حزم من العروض والفعاليات تتضمن خصومات على أسعار الغرف والمطاعم مما يرفع التوقعات بمعدلات إشغال مرتفعة وقياسية لا سيما في ظل الإقبال المتوقع خصوصاً من العائلات والمقيمين في الدولة.

وقال مسؤولون في فنادق العاصمة لـ«البيان الاقتصادي»، إن الحجوزات الأولية في فنادق العاصمة تشير إلى ارتفاع نسب الإشغال الفندقي خلال عطلة اليوم الوطني والتي تمتد لمدة 5 أيام اعتباراً من 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر لتتراوح بين 90 و100%، مشيرين إلى أن الفنادق تشهد كل عام معدلات إشغال قياسية خلال تلك الفترة خصوصاً في المنتجعات الشاطئية والفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية وذلك بهدف الاستمتاع بالمظاهر الاحتفالية.

وتوقع المسؤولون مزيداً من النشاط في فنادق العاصمة خلال الأشهر القادمة لا سيما مع التحسن الكبير في درجات الحرارة، وإطلاق العديد من الفعاليات المهمة والمؤتمرات والمعارض والأحداث الرياضية والاقتصادية والسياحية والصحية العالمية.

تنوع سياحي

وقال إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رامادا داون تاون أبوظبي، إن عطلة اليوم الوطني ترفع إشغالات الفنادق إلى مستويات قياسية، موضحاً أن الفندق سجل حجوزات مبكرة ومرتفعة لإجازة اليوم الوطني التي ستستمر لنحو 5 أيام.

وأوضح إبراهيم أن هناك إقبالاً من المقيمين على قضاء الاجازة داخل فنادق الدولة في ظل الأجواء المميزة والاحتفالية التي توفرها الدولة طوال أيام اليوم الوطني خصوصا من قبل العائلات المحلية التي باتت تفضل قضاء مدة الأعياد في الدولة لتنوع المنتج السياحي ووجود الفنادق بمختلف نجومها، إضافة إلى الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية.

إشغالات مرتفعة

وقال رينيه ماير، مدير المبيعات والتسويق لدى فندق جراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات، أن الفندق يشهد اشغالات مرتفعة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري مع زيادة الطلب بشكل ملحوظ، متوقعاً استمرار ارتفاع معدلات الإشغال خلال العطلة الطويلة بمناسبة اليوم الوطني.

وأضاف ماير انه من المتوقع أن تستمر معدلات الإشغال في الارتفاع ما بين 75% إلى 80% بحلول نهاية العام، موضحاً أن أغلبية الزوار خلال تلك الفترة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن الفندق يقدم خصم بنسبة 10% من أفضل سعر متاح.

عروض عائلية

من جانبه، قال فابريس دوكري، مدير عام منتجع وفيلل السعديات روتانا، إن الفندق يشهد إشغالات مرتفعة خلال الفترة الحالية ومن المتوقع ان تزيد بنحو كبير خلال الاحتفال باليوم الوطني، مشيراً إلى أن الفندق سيقدم أنشطة احتفالية خاصة بالمناسبة والعديد من العروض العائلية.

وأضاف أن الفندق يشهد حركة تدفقات نشطة مع بداية الربع الأخير من العام ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو في الأشهر القادمة، حيث نتوقع نسب إشغال عالية تزيد 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.

قال مروان فاضل، المدير العام لمنتجع سانت ريجيس السعديات إأن نسبة الإشغال في المنتجع تصل في الوقت الراهن إلى 98% وذلك بفضل الفعاليات التي تستضيفها أبوظبي، متوقعاً استمرار الزيادة في الإشغالات خصوصاً مع قرب عطلة اليوم الوطني.

وأوضح، أن شهر نوفمبر شهد إقبالاً كبيراً من النزلاء ومن المتوقع أن يتواصل هذا الأداء في الأسابيع القادمة بفضل العديد من الحجوزات المُبكّرة، موضحاً أن الفندق لديه حجوزات على مدى الشهرين المُقبلين لمؤتمرات عالمية كبيرة، إضافة إلى حجوزات لحفلات الأفراح، والتي ستُسهم بالتأكيد في زيادة إشغالات الفندق، جنباً إلى جنب مع موسم الأعياد والعطلات.

وأعلنت المدن الترفيهية في جزيرة ياس عن توفير خصم للمقيمين في الدولة بمناسبة احتفالات اليوم الوطني بقيمة 48% على تذاكر الدخول خلال الفترة من 28 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر.