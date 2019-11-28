«غرفة دبي» تنظم نشاطات وفعاليات متنوعة تعكس روح الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

احتفت غرفة تجارة وصناعة دبي باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، بحفلٍ كبير وفعاليات مميزة نظمتها في مقرها الرئيس اليوم بحضور ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وبمشاركة مديري وموظفي ومتعاملي الغرفة.

وشملت المظاهر الاحتفالية تزيين الواجهة الخارجية للمبنى بشعارٍ كبير يجسد الذكرى، وعرضاً فنياً للرسم على الرمال، ومسابقات مستوحاة من روح الاتحاد، كما أتيح للموظفين والعملاء تذوق الأكلات الشعبية الإماراتية، وتناول المشروبات الإماراتية التقليدية.

واعتبر ماجد سيف الغرير أن قيام الاتحاد لم يكن يوماً عادياً، بل شكل بداية عهد جديد من الإنجازات على مختلف الصعد، مؤكداً أن اليوم الوطني هو يوم يفتخر فيه شعب الإمارات والمقيمون على أرضها بهذا الوطن وشعبه وإنجازاته.

كما قام وفد من الغرفة برئاسة عتيق جمعة نصيب، نائب الرئيس التنفيذي، بزيارة مركز سعادة كبار المواطنين بدبي، حيث قاموا بتوزيع الهدايا على كبار المواطنين.