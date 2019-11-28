طيارو «الاتحاد للطيران» يزورون أكاديمية الأطفال المبدعين

المصدر: أبوظبي- البيان

قامت مجموعة من موظفي الاتحاد للطيران بزيارة أكاديمية الأطفال المبدعين ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الاتحاد على مدار الأسبوع للاحتفاء بالعيد الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، وتألف الزوار من طيار متدرب ومهندسة طائرات إلى جانب عدد من موظفي الاتحاد.

تأتي الزيارة ضمن أنشطة المشاركة الاجتماعية التي أطلقتها الاتحاد لتعزيز التواصل مع شرائح المجتمع من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وزيادة الوعي بقطاع الطيران في أبوظبي. وتخلل الزيارة مجموعة من الأنشطة والفقرات الترفيهية التي تهدف إلى إثراء شغف الأطفال بقطاع الطيران. ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق عدداً من الفعاليات والأنشطة للاحتفاء بالعيد الوطني بما يعكس الجانب الحضاري والثقافة الإماراتية.