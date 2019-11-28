فقرات ترفيهية من التراث الشعبي والثقافي في احتفالات «الاتحادية للجمارك»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت الهيئة الاتحادية للجمارك باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، في إطار احتفالات الدولة بمرور 48 عاماً على قيام دولة الاتحاد، وتأكيداً على روح الولاء والانتماء للدولة والقيادة الحكيمة. شارك في الاحتفال في أبوظبي محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة.

تضمنت احتفالات الهيئة عزف السلام الوطني وفقرات ترفيهية من التراث الشعبي والثقافي لدولة الإمارات، إضافة إلى الأكلات الشعبية.

وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن اليوم الوطني الـ 48 رمز للاستقلال، وهو مناسبة وطنية غالية على نفوس أبناء الإمارات، كما أنه فرصة تاريخية لتلاقي أرواح وعقول الأجيال الإماراتية من أجل استكمال المسيرة التنموية والحضارية التي بدأها الآباء المؤسسون بإعلان قيام دولة الاتحاد عام 1971.

وأضاف: «الاتحاد والبيت المتوحد هو مصدر قوة دولة الإمارات ورؤية وحكمة قيادتها وشيوخها، وإخلاص أبنائها هو سر نجاحها في الارتقاء إلى العالمية، وهو الحافز والملهم لأبناء الإمارات لبلوغ قمة الإنجاز والعطاء والانتماء».

ومن جانبه قال محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة، إن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة وطنية للعز والفخر بما حققته دولة الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد وحتى اليوم من إنجازات حتى أصبحت في المرتبة الخامسة عالمياً في أكثر من 125 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال: «في هذا اليوم نجدد عهدنا وولاءنا لقيادتنا الحكيمة وللوطن بأن نبذل كل ما نملك من أجل تقدم الوطن ورفعته، كما نؤكد عزمنا على مواصلة مسيرة العطاء والابتكار والإبداع لتعزيز ثقة القيادة فينا وتحقيق طموحات الشعب وآماله في استمرار الرفاهية والعيش الآمن والمستقر، وندعو الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات، قيادة وشعباً، الأمن والأمان والتقدم على المستويات كافة».