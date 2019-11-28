إطلاق برنامج «مكافآت أدنوك» صباح اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، إطلاق برنامج الولاء الجديد «مكافآت أدنوك» رسمياً للجمهور في محطات خدمة أدنوك للتوزيع في تمام الساعة 6:00 صباح اليوم، حيث يعد البرنامج هو أحدث مبادرات الشركة الهادفة لتعزيز سعادة العملاء.

ويتيح البرنامج الجديد للعملاء فرصة الاستفادة من العديد من العروض المميزة والفرص الحصرية المقدمة من أدنوك للتوزيع بالشراكة مع العديد من الجهات لتقديم أقصى قدر من الفائدة.

ويستجيب البرنامج لطلبات العملاء من خلال إعادة طرح عروض «عبيها وحلّق» التي لاقت نجاحاً واسعاً في السابق من خلال إتاحة فرص الفوز بتذاكر سفر ذهاباً وإياباً على متن درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالتعاون مع «الاتحاد للطيران» وإلى أي من الوجهات التي تحلّق إليها في جميع أنحاء العالم.

ويحتوي برنامج «مكافآت أدنوك» كذلك على المزيد من العروض والفرص والشراكات التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم، ومن المقرر أن يقدم البرنامج نظام نقاط المكافآت مستقبلاً.

ويمكن التسجيل في برنامج «مكافآت أدنوك» مجاناً وبسهولة من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع، أو الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال زيارة أي من محطات خدمة أدنوك للتوزيع، حيث ستتاح الفرصة للعملاء الذين يتزودون بالوقود بقيمة 60 درهماً، أو الذين يقومون بشراء منتجات من متاجر أدنوك أو خدمات غسيل السيارات أو تغيير الزيت بقيمة 30 درهماً، للفوز بتذاكر سفر ذهاب وعودة إلى أي من الوجهات التي تسافر إليها طيران الاتحاد، بينما سيحصل العملاء الذين يدفعون مقابل مشترياتهم باستخدام محفظة أدنوك على فرصة الفوز بتذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، كما سيحصل العملاء الذين يتزودون بالوقود من فئة سوبر 98 على فرصة مضاعفة للفوز.