300 % نمو أعمال «كوالتريكس» في المنطقة منذ 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كوالتريكس»، الأمريكية المتخصصة في برمجيات حلول إدارة البيانات والاستطلاعات والتسويق، والمملوكة لشركة «ساب»، من خلال صفقة استحواذ بلغت قيمتها 8 مليارات دولار، أن الشركة شهدت نمواً لأعمالها بلغ 300 % في المنطقة وشمال إفريقيا منذ العام 2018.

وقال روبن بيرسي، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في كوالتريكس خلال فعاليات «منتدى حلول إدارة البيانات»، الذي أُقيم في دبي مؤخراً، بحضور أكثر من 200 خبير: شهدت حلول حلول إدارة البيانات، التي تقدمها الشركة إقبالاً كبيراً من الشركات والجهات الحكومية بالمنطقة. وجاء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيادة منطقة الخليج، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة 80% تليها السعودية، بالإضافة إلى استعداد الأسواق الأخرى في الخليج والمنطقة للتوسع في هذا المجال بشكل كبير.