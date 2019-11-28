«اقتصادية الشارقة» تضبط 72941 قطعة مقلدة

المصدر: الشارقة - البيان

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 72,941 قطعة مقلدة خلال حملة قام بها مفتشو الدائرة في المنطقة الصناعية 18، ضمن الحملات المتواصلة التي تقوم بها الدائرة على مدار العام لحماية أسواق الإمارة.

وتنوعت البضائع بين شواحن وملصقات وعلب فارغة تحمل علامات تجارية معروفة إلى جانب سلع مختلفة، وتقدر قيمتها بـ 36470 درهماً. وجرت مصادرة البضائع فور الوصول إليها، وذلك ضمن جهود الدائرة في مراقبة أسواق الإمارة ومكافحة أي ممارسات سلبية مخالفة للقانون وتمس حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأكد سلطان السويدي رئيس الدائرة، أن تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك يمثل هدفاً استراتيجياً رئيساً للدائرة، مؤكداً أن الدائرة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الناس وسلامتهم.