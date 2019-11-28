معايير جديدة لتصنيف المنشآت الفندقية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن المعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية التي تأتي تنفيذاً لأحكام القرار رقم (38) لسنة 2019 بشأن تصنيف المنشآت الفندقية في الشارقة، الذي يهدف إلى تنظيم عمل المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة لممثلي قطاع الفنادق والضيافة بالإمارة لمناقشة وشرح معايير التصنيف المحدّثة للمنشآت الفندقية وآلية تطبيقها والعمل بها في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة بتعزيز كفاءة تشغيل المنشآت الفندقية وتحسين تجربة الزوار والسياح القادمين إلى إمارة الشارقة.

وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «رؤية سياحة الشارقة 2021» تستهدف الوصول إلى 10 ملايين سائح للإمارة. وسيعمل نظام التصنيف الجديد على تطوير قطاع الفنادق والضيافة في الإمارة، حيث يتضمن عدة معايير جديدة تُضاف إلى المعايير الحالية، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في جودة وكفاءة خدمات القطاع الفندقي، فقد شهدت إمارة الشارقة ارتفاعاً في أعداد المنشآت الفندقية خلال السنوات الماضية، حيث يصل عدد غرف المنشآت الفندقية المتاحة في الإمارة حالياً إلى (10,883 غرفة) تقدم بمجملها أفضل الخدمات وخيارات الإقامة التي تلبي تطلعات الجميع،

ومن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن يتم رفد الأسواق السياحية المحلية، بما مجموعه (34 منشأة فندقية) أي ما يقارب (5,700 غرفة) بمعدل زيادة 50% في عدد الغرف الجديدة. ونعمل في الهيئة على تحديث معايير التصنيف والترخيص للمنشآت الفندقية الموجودة بالإمارة، للحصول على أفضل المعايير العالمية».