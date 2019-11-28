غرفة عجمان و«التجارية المصرية» تبحثان التعاون الاقتصادي

المصدر: عجمان - وام

بحث عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ووفد من الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية بمصر العربية برئاسة إبراهيم محمود نائب رئيس الغرفة، الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي ووقعا مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات في مجالات العمل المشتركة.

حضر اللقاء عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وسالم السويدي المدير العام ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان.

وأكد المويجعي متانة وعمق العلاقات بين البلدين على المستويين القيادي والشعبي، مشيرا إلى أهمية اللقاء الذي يتيح الفرصة للتعرف إلى أبرز المقومات الاقتصادية في عجمان والإسماعيلية وبحث الفرص الاستثمارية التي تخدم رجال أعمال والتجار من الطرفين.