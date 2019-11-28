هيئة التأمين توزع جوائز التميز في القطاع وتكرم الشركاء الموردين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة التأمين حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة ومسؤولين من جهات حكومية ومحلية وشركاء الهيئة ومديري شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وجمهور كبير من متعاملي الهيئة وشركائها.

وتضمن الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني للدولة تقديم عروض تراثية وشعرية وثقافية وفنية من طلاب وطالبات من مدارس الدولة وطلاب أصحاب الهمم وعروض فنية حربية قدمها مجموعة من طلاب المدارس وتنظيم خيم شعبية ومسابقات تراثية تجسد روح الاتحاد وتحكي رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» والآباء المؤسسين حكام الإمارات «رحمهم الله» في بناء الوطن والمواطن ومسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة للدولة، وتم توزيع جوائز هيئة التأمين للتميز في قطاع التأمين وتكريم الشركاء الموردين الاستراتيجيين للهيئة.

وساهمت الجهود المتواصلة التي تقوم بها هيئة التأمين في جعل سوق دولة الإمارات مركزاً عالمياً رئيساً في مجال التأمين، في الوقت الذي تساهم فيه هذه الجهود في تطوير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني ودعم فرص نمو قطاع التأمين بالدولة وتحفيزها بشكل كبير.

ويعد قطاع التأمين بالدولة أحد أنشط القطاعات، نظراً لدوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، والذي انعكس على نمو معدلات مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي.