وليد العوضي: عهد لمواصلة مسيرة المجد

المصدر: دبي ـ البيان

قال وليد سعيد العوضي - الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «نستذكر في يوم الشهيد بطولات شهدائنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، فداءً لعزته وكرامته، وارتقوا إلى المولى ليجزيهم خير الجزاء، في أثناء أدائهم واجبهم الوطني داخل الدولة أو خارجها، ولم يتوانوا في تقديم أرواحهم لهذا الغرض الوطني النبيل».

وأضاف: «القيادة الحكيمة إذ تؤكد أن الشهادة في سبيل رفع رايتنا العزيزة تمثل قمة البطولة وأعلى المعاني والقيم السامية، وأنها لا تنسى أبداً أبناءها الذين قدموا دماءهم في ميادين الحق والواجب وساحات الفخر، فإن شعب الإمارات يلتف حولها لتكريم هؤلاء الأبطال ومساندة ذويهم، علمًا بمبدأ التكافل كأسرة واحدة تجمعنا كافة».

وتابع: «نؤكد على اعتزازنا بتضحياتهم التي ارتقى معها الوطن إلى أعلى مراتب المجد بين دول العالم».