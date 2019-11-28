«ميديا روتانا» دبي يستضيف متطوعي أبشر يا وطن

المصدر: دبي- البيان

احتفل فندق «ميديا روتانا» إلى جانب متطوعي أبشر يا وطن الإماراتيين، بالذكرى الـ 48 لليوم الوطني لدولة الإمارات، حيث استضافوا مدرسة غرينفيلد الدولية جنباً إلى جنب مع المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية، بهدف دمج الأطفال ذوي الهمم مع طلاب المدارس للاحتفال بالميزة الرائعة للانسجام في احتفالات ديسمبر ودمج البهجة مع أجواء الإمارات الاحتفالية.

وتمّ تنظيم العديد من الأنشطة بما في ذلك وضع رسوم الحناء وتقديم الأطعمة التقليدية المحلية، أما الجزء الأكثر إثارة فتمثّل في عزف العود الخاص من المحترف باسل، إضافة إلى الأغاني التي أنشدها طلاب جرين فيلد المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية، التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على التفاعل من خلال الأنشطة والعروض المختلفة.

وقال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي: «لقد فتنت الإمارات العالم بمجتمعها متعدد الثقافات الذي يجسد روح الاتحاد». وقالت سمية الكثيري، رئيسة فريق أبشر يا وطن التطوعي: «نحتفل هذا العام بتسليط الضوء على القيم النبيلة الراسخة في الهوية الإماراتية الأصيلة في الفندق». وأضافت ريم حسين مديرة المدرسة الأهلية أن اليوم الوطني تجسيد لمعانٍ ومفردات المحبة والتفانٍ والولاء لهذا الوطن وقيادته.