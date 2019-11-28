تصاميم تراثية في احتفالات «غرفة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي باليوم الوطني الـ 48، والذي يصادف هذا العام الاحتفاء بعام التسامح، ويحمل شعار «إرث الأولين» الذي يجسد قيم الهوية الإماراتية وموروثها الشعبي والثقافي الأصيل.

حضر الاحتفال عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة، وجميع موظفي الغرفة. وتزينت منطقة الاحتفال بالتصاميم التراثية، وتقديم العديد من الفقرات للعيّالة وبرامج مسابقات للموظفين والعديد من الفعاليات. وقال محمد هلال المهيري: «هذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الإمارات وجميع المقيمين على أرض بلادنا الطيبة، نحتفي بالروح الوطنية لدى القيادة الرشيدة، وتلاحمها مع أبناء شعبها الوفي».