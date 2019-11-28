«الإمارات الإسلامي» يقدم للمواطنين 4.8 ملايين «سمارت مايلز»

المصدر: دبي - البيان

قدم بنك الإمارات الإسلامي، 4.8 ملايين من أميال «سمارت مايلز» كهدية للمتعاملين من حاملي بطاقة «إماراتي».

وتعتبر بطاقة «إماراتي»، البطاقة الائتمانية الوحيدة المصممة حصرياً لمواطني الدولة. وتقدم البطاقة المجانية مدى الحياة مجموعة واسعة من المزايا التي تثري أنماط حياة المتعاملين، إضافة إلى الكثير من المزايا المالية الأخرى التي تشمل خدمة صف السيارات مجاناً في أنحاء الإمارات، والدخول المجاني غير المحدود لصالات المطارات واسترداداً نقدياً تصل نسبته إلى 25% لدى التسوق من أكثر من 1500 علامة تجارية عبر الإنترنت.

ويمكن لحاملي البطاقة كسب حتى 3.75 من أميال «سمارت مايلز» لقاء كل درهم ينفقونه باستخدام البطاقة واستبدالها فوراً بمجموعة واسعة من الخيارات بما فيها حجز التذاكر لدى أكثر من 300 شركة طيران؛ وحجوزات الإقامة في أكثر من 180 ألف فندق حول العالم.

وقال فريد الملّا، رئيس إدارة الفروع والخدمات المصرفية للأفراد في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا تقديم هذا العرض المتميز الذي يتيح لـ 48 من حاملي بطاقات «إماراتي» من المواطنين فرصة كسب 100 ألف «سمارت مايلز» إضافية وتحقيق وفورات كبيرة على نفقات السفر.