أحمد الظاهري: الدولة أرست إطار عمل نموذجي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «يمثل اليوم الوطني مناسبة تنثر الفرح والفخر في قلوب الجميع. وخلال ثمانية وأربعين عاماً، سطرت الإمارات إنجازات استثنائية بكل المقاييس، لتصبح محط احترام وثقة العالم أجمع، وتسجل نجاحات سبّاقة في كل مجال وفي كل قطاع.

وإلى جانب النمو الكبير المحقق في قطاعي الأعمال والسياحة، أرست الدولة إطار عمل نموذجي على صعيد تنويع الموارد الاقتصادية، والتنمية المستدامة، وتطوير الموارد البشرية، وغرس القيم الإنسانية النبيلة».

وأضاف: «في الشركة التي تأسست بعد فترة زمنية قصيرة من إعلان الاتحاد، ركزنا على لعب دور إيجابي وفعّال في دعم رؤى التنمية الاقتصادية الوطنية، عبر منشآتنا الصناعية والخدمية التي تم إنشاؤها على أرض الإمارات».