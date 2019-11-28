بحث يكشف عن تحديات التوظيف في قطاع الضيافة بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشف بحث جديد أجرته «كاترير جلوبال»، بوابة التوظيف عبر الإنترنت في مجال الضيافة ضمن محفظة «ستيب ستون»، عن المشاكل والتحديات الرئيسية التي تواجه التوظيف في قطاع الضيافة في الإمارات. وشارك في البحث أكثر من 3 آلاف خبير في قطاع الضيافة، كان 58% منهم من منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت النتائج أبرز الأسباب التي تدفع الموظفين للبحث عن وظائف جديدة، والتي يأتي في مقدمتها التطور المهني بنسبة 52%، ويليها تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية بنسبة 12%.

وبالمقابل، لم تتجاوز نسبة المشاركين الذين وضعوا الأجر المادي والتدريب والتطوير المهني على رأس قائمة أسباب بحثهم عن عمل جديد 7.5%.

وتمت دراسة موضوع الأجور بالنسبة للعينة الممثلة لجهات التوظيف المحلية أيضاً، والتي يعتقد 30% منها أن الأجور هي العامل الرئيسي، ما يسلط الضوء على تفاوت أهمية مسألة الأجور بين الطرفين.

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود قوة عاملة قابلة للتنقل، إذ أفاد 95% من المشاركين في الاستبيان أنهم على استعداد للانتقال إلى دول أخرى من أجل عملهم، وكانت الإمارات الوجهة المفضلة للعمل لدى أكثر من نصف المشاركين (51%).

وسلطت «كاترير جلوبال» الضوء على كون أوقات العمل المريحة نقطة رئيسية تساهم في تعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التغيرات المستقبلية. وتناول التقرير مجموعة من مختصي قطاع الضيافة الخبراء يعمل 50% منهم في القطاع منذ أكثر من 5 أعوام، وأشار نصف المشاركين تقريباً (44%) إلى أنهم يعملون مع المؤسسة الحالية منذ أقل من عامين.